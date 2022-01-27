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Как получить сертификат о бустерной дозе COVID-вакцины в «Дия»: в Минцифры назвали сроки

Как получить сертификат о бустерной дозе COVID-вакцины в «Дия»: в Минцифры назвали сроки

COVID-сертифика с отметкой о получении бустерной дозы вакцины можно будет получить в приложении «Дия» после завершения всех технических работ. Документ может быть доступен уже в конце этой недели.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

«Бустерная доза вакцины будет отражена в имеющихся внутреннем и международном сертификате. Генерирование сертификата будет происходить по такому же алгоритму, как и сейчас», — рассказали в Минцифре.

Чтобы сгенерировать новый COVID-сертификат, нужно будет подать запрос в приложении «Дия».

«После этого они обновятся, и будет отображаться третья доза вакцины, а также измененный срок действия сертификата на 270 дней», — добавили в Министерстве.

Сейчас сертификат о бустерной прививке недоступен. Все вакцинированные третьей дозой могут пользоваться «зеленым» сертификатом о полном курсе прививок.

По материалам РБК-Украина
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