Toyota собирается построить внедорожник для покорения Луны

Toyota в сотрудничестве с Японским космическим агентством работает над созданием транспортного средства для исследования лунной поверхности. Автопроизводитель поставил перед собой цель помочь людям обосноваться на Луне к 2040 году, а затем обратить свой взор на Марс.
«Отправить машины на Луну — наша миссия. Автомобили Toyota есть почти везде, но теперь речь идёт о том, чтобы доставить наши машины туда, где мы никогда не были», — заявили в Toyota.
Луноход называется Lunar Cruiser — явная отсылка к Land Cruiser. Завершить его разработку планируют к концу этого десятилетия. Транспортное средство строится таким образом, чтобы обеспечивать людям возможность работать, спать, есть и общаться друг с другом абсолютно безопасно в условиях безвоздушного пространства.
Для этого Toyota заключила контракт с Gitai Japan. Компания разработала для Lunar Cruiser роботизированную руку с различными насадками. Их можно менять, чтобы использовать как различные инструменты для зачерпывания, поднятия предметов или подметания поверхности.
По словам генерального директора Gitai Шо Наканосе, задача полёта в космос практически решена, но необходимо модернизировать работы в условиях безвоздушного пространства, поскольку они до сих пор несут за собой большие расходы и серьёзную опасность для жизни астронавтов. Именно тут пригодятся роботы.
«Мы рассматриваем космос как область нашей трансформации, происходящей раз в столетие. Отправившись туда, мы сможем разработать телекоммуникации и другие технологии, которые окажутся полезными для человеческой жизни», — сказал Такао Сато, возглавляющий проект Lunar Cruiser в Toyota Motor.
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