Налоговая амнистия: нужно ли декларировать общий дом

Государственная налоговая служба предоставила разъяснения относительно включения дома в общей собственности в декларацию во время «налоговой амнистии». Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что дом можно декларировать, и сбор не берется, если его площадь не превышает 240 кв. м.
Как объясняет Главное управление ГНС в г. Киеве, если дом принадлежит физическому лицу на праве собственности и был получен за счет доходов, подлежащих налогообложению и с которых не были уплачены налоги и сборы, то такой объект имущества может быть объектом единоразового (специального) добровольного декларирования.
При этом физическое лицо самостоятельно принимает решение об определении активов, которые будут указаны им в декларации.
Так, одним из объектов единоразового (специального) добровольного декларирования является недвижимое имущество (в частности, объекты жилой и нежилой недвижимости), которое принадлежит декларанту на праве собственности (в том числе на праве общей частичной или на праве общей совместной собственности) и находится (зарегистрировано, на учете
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В то же время, Налоговым кодексом Украины определен перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых не осуществляется начисление и уплата сбора с единоразового (специального) добровольного декларирования.
К таким активам относятся, в частности, объекты жилой недвижимости, расположенные на территории Украины, которые по состоянию на дату завершения периода единоразового добровольного декларирования принадлежали физическому лицу на праве собственности, что подтверждается данными соответствующих государственных реестров, в объеме:
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