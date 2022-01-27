Украинская металлургия в 2021 выработала на 3,6% больше стали и заняла 14 место по показателю в мире

В 2021 году украинские предприятия произвели 21,4 миллиона тонн стали, что на 3,6% больше, чем в 2020 году. По этому показателю Украина заняла 14 место в глобальном рейтинге производителей стали.
Об этом свидетельствуют данные World Steel.
Отмечается, что общее производство стали в мире по итогам 2021 составило 1950,5 млн т, что на 3,7% больше, чем в 2020 году. Лидерами этого списка являются Китай, Индия и Япония.
Рыночные цены на железную руду 12 января выросли до максимальных с октября в результате ливней в Бразилии, втором крупнейшем экспортере металла в мире.
Рост цен на руду может дать толчок дальнейшему росту цен на сталь, которые с середины ноября выросли более чем на 50%.
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