Нацбанк получил от Укрпочты документы на покупку банка

Национальный банк Украины получил от государственного предприятия Укрпочта пакет документов о намерении приобрести «Альпари банк».

Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос Экономической правды.

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«Национальный банк Украины получил пакет документов о намерении приобретения существенного участия АО „Укрпочта“ в АО „Альпари банк“», — говорится в ответе регулятора.

Ранее сообщалось, что сумма сделки может составлять 260 млн грн — на 60 млн грн больше минимальных требований к капиталу банка, установленных НБУ.

Документы поступили в Нацбанк. Согласно закону, решение о согласовании или несогласовании сделки по покупке банка «Укрпочтой» НБУ может принять в течение 2 месяцев с даты получения документов.