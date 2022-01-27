Нацбанк получил от Укрпочты документы на покупку банка

Национальный банк Украины получил от государственного предприятия Укрпочта пакет документов о намерении приобрести «Альпари банк».
Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос Экономической правды.
Читайте также: Укрпочта закупит 17 тысяч банковских терминалов
«Национальный банк Украины получил пакет документов о намерении приобретения существенного участия АО „Укрпочта“ в АО „Альпари банк“», — говорится в ответе регулятора.
Ранее сообщалось, что сумма сделки может составлять 260 млн грн — на 60 млн грн больше минимальных требований к капиталу банка, установленных НБУ.
Документы поступили в Нацбанк. Согласно закону, решение о согласовании или несогласовании сделки по покупке банка «Укрпочтой» НБУ может принять в течение 2 месяцев с даты получения документов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Более 30% украинцев не доверяют ни одному банку — исследованиеВчера, 13:37 - 656 4
«Собственный дом»: кто в Украине может получить деньги на строительство жилья в селеВчера, 08:39 - 4602 4
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дороге в УкраинеВчера, 17:00 - 4001 3
Автомобили-фантомы обнаруживают не все номера: кто может избежать штрафа за нарушение ПДДВчера, 09:34 - 4475 3
Нацбанк оценил, как «тысяча вакцинированным» повлияет на ВВП2 ч. назад - 324 1
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дороге в УкраинеВчера, 17:00 - 4001 3
В Пенсионном фонде рассказали, когда время на инвалидности не включат в страховой стажВчера, 14:47 - 2335 1
Законно ли взимать средства с заработной платы без предупрежденияВчера, 11:00 - 1687
Рейтинг стоимости жизни: на каком месте оказалась УкраинаВчера, 21:23 - 1596 2
Новостройки начали быстрее сдавать в эксплуатациюВчера, 20:12 - 674
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 599
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 1625
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 974 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 805 1
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 1000 5