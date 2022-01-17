Межбанк: доллар стал дешеветь. Что происходит?

Психологическое давление на новостях вокруг границ Украины снизилось и валютный рынок моментально на это среагировал падением валютных котировок. Нацбанку даже не пришлось сегодня выходить на рынок с интервенциями, что уже даже как-то непривычно для очень напряженных предыдущих дней этой недели. Затишье явно не будет долгим, но сегодняшняя передышка никому не помешает – ни бизнесу, ни Нацбанку и с банками, ни населению. Просела и статистика торгов. К 12 часам в Bloomberg было зарегистрировано сделок в пределах $135 млн, что является достаточно низким показателем.

Клиенты в первое время не могли даже “сложить цену” доллару и лишь к 11 часам начали активизироваться на рынке и проводить сделки на крупные суммы. В итоге, за 28 января доллар на межбанке подешевел до 28,68/28,70 к концу дня, а евро – до 32,01/32,03.

Ход торгов:

Предложение превышало спрос и курс постепенно проседал. Покупатели не спешили закрывать свои сделки, так как надеялись на снижение котировок и были явно правы. Продавцы оказались в уже непривычной им роли за последние дни и были вынуждены постепенно снижать свои ценники.

К 11 часам котировки доллара просели до 28,82/28,84 гривен, к полудню курс упал до 28,785/28,805 гривен, а потом быстро ушел к уровню 28,69/28,71 к обеду.

После обеда котировки опустились до 28,67/28,69 на 14:00 и до 28,65/28,67 к 15 часам. В этот момент многие банки-спекулянты решили закрыть свои позиции, чтобы не рисковать, и вышли с покупкой валюты. Это увеличило спрос и курс подрос до 28,67/28,69 к 16 часам и до 28,68/28,70 к концу сессии.

Главные события 28 января на валютном рынке:

1) Доллар с утренних стартовых 28,85/28,87 (что было изначально на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия) – к концу дня подешевел до 28,68/28,70 гривен.

2) Нацбанк сегодня на торги не выходил.

3) Справочный курс доллара на 12:00 в пятницу находился на отметке 28,8252 гривен, а официальный курс на 31 января 2022 года установлен на уровне 28,7839 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,65/ 28,67

евро – 31,89 / 31,91

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