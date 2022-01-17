В Украине действуют более 10 мораториев, препятствующих взысканию долгов — Минюст

В настоящее время в Украине действуют более 10 мораториев на исполнительные производства и меры принудительного исполнения решений по энергетике, приватизации и т.д., которые препятствуют взысканию долгов.

Об этом в интервью Укринформу сказал заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

“Важно заметить, что сейчас в Украине действуют более 10 мораториев на исполнительные производства и меры принудительного исполнения решений по энергетике, приватизации и т.д., которые мешают взыскивать долги. Серьезные задолженности есть именно у «мораторных» предприятий. Это шахты, государственные предприятия и тому подобное. Львиная доля взысканий с них остановлена именно из-за моратория. Речь идет о десятках или сотнях миллиардов гривен», – рассказал Гайченко.

Кроме того, отметил он, «сегодня у нас нет возможности взыскивать средства с государства, не можем по исполнительному документу о взыскании пенсии арестовать счета Пенсионного фонда Украины».

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«Вместо этого мы должны вернуть исполнительный документ взыскателю, который дальше подается в казначейство. Такая же ситуация и с Государственной налоговой службой. Мы не взыскиваем средства с государства, потому что действует закон «О гарантиях государства по исполнению судебных решений», который делает это невозможным. Дайте нам возможность арестовывать счета Пенсионного фонда, и показатели исполнения судебных решений поднимутся и по суммам, и по количеству», – подчеркнул заместитель министра.

По его словам, решить этот вопрос можно только изменениями в законодательство и отменой мораториев.

«Мы пишем законопроекты и вносим в парламент, но за них не голосуют. Опять же, у Рады своя правда. Если, скажем так, сейчас мы выводим из-под действия моратория энергетические предприятия и начинаем с них взыскивать долги полноценно, то, вероятно, отключат от отопления какой-то населенный пункт, а возможно, и областной центр или несколько областей, потому что кто-то кому-то не сможет поставлять электроэнергию из-за ареста имущества. Поэтому надо понимать, откуда берется статистика исполненных и неисполненных решений судов, а еще условия, в которых мы работаем. Что касается взысканий с Пенсионного фонда – мы не выполняем сотни тысяч решений о взыскании пенсий. И я не знаю, где большее зло, – не платить людям пенсии или запрещать нам взыскивать с Пенсионного фонда долги», – отметил Гайченко.

В то же время он добавил, что разрешить взыскивать все – тоже взрыв.

«Если мы сможем арестовывать счета ПФУ, какую-то пенсию может не получить нынешний пенсионер. Это тоже надо урегулировать. Взыскание – это всегда конфликт. Пытаемся его изменить, хотя сейчас мяч на стороне парламента. Однако с каждым отмененным мораторием мы эти 30% исполнения судебных решений будем «разгонять» еще на несколько процентов», – рассказал замминистра юстиции.

Напомним с начала 2022 года органы государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины взыскали 33,1 млн грн задолженности по выплате зарплаты.