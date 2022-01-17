Украина планирует полностью обеспечивать себя газом за счет собственной добычи к 2030 году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что долгосрочной целью украинского правительства является полное обеспечение Украины газом за счет собственной добычи к 2030 году.

Об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде 28 января.

«Наша долгосрочная цель, которая закреплена в Национальной экономической стратегии до 2030 года, — это обеспечение 100% потребности Украины в природном газе за счет собственной добычи», — сказал премьер.

По словам Шмыгаля, с целью наращивания добычи «голубого топлива» Украина развивает государственно-частное партнерство. Уже подписано 11 соглашений о разделе продукции, которые принесут более 10 млрд долларов инвестиций в начальную инфраструктуру для добычи газа.

Он добавил, что продолжается наведение порядка в спецразрешениях на пользование недрами. Предоставление таких разрешений происходит по принципу прозрачности. По ожиданиям Шмыгаля, в этом году Нафтогаз переломит тренд на падение газодобычи.