Владимир Носов: направления для криптоинвестиций на 2022 год

2021 год стал для нас очередным годом пандемии, экономических и политических потрясений. Некоторые секторы криптомира развивались в большей или меньшей степени, но в любом случае тем или иным образом влияли на развитие криптовалютной среды в целом и доходы инвесторов – в частности.

Не в последнюю очередь на интеграцию обывателей в мир криптовалют повлияла именно пандемия. Буквальное столкновение с физическими ограничениями привлекло внимание пользователей в Интернет – а с ним возрос и средний возраст криптоинвестора в мире, и количество впервые инвестировавших.

Показательны цифры: в течение последних двух лет количество пользователей нашей площадки возросло с 300 тысяч до 2 миллионов. Сегментация наших клиентов аналогична сегментации и на других трейдинговых площадках: люди инвестируют, чтобы активно торговать, люди инвестируют, чтобы «холдить».

Украинский криптоинвестор – далеко не последний в мире. По результатам 2020 года, государство возглавило рейтинг по активности использования криптовалюты.

Потому для нас вопрос, в какие криптовалюты инвестировать в 2022 году, актуален не менее, чем для зарубежного пользователя. Рассмотрим, какие направления заслуживают внимания.

DeFi – потенциальный стабилизатор волатильности

Волатильность – один из ключевых аргументов для противников массового принятия криптовалют, которые убеждены, что виртуальные активы не способны конкурировать с фиатом в мировой экономической системе из-за крайне нестабильного ценоформирования.

Но сфера развивается, появляются новые инструменты и эксперты учатся смотреть по-новому. Вместе с новыми решениями появляются и аргументы в пользу стабильности криптоактивов.

Сектор децентрализованных финансов в последние несколько лет занял масштабную долю рынка. Получил мощное развитие. Не в последнюю очередь этому способствует один из ключевых «двигателей» принятия криптовалют – Индия. Не в последнюю очередь в отношении «оттачивания» инструментария DeFi – Соединенные Штаты.

Внутренний украинский рынок пока на международную экосистему децентрализованных финансов не влияет.

В мировом же поле сегодня мы наблюдаем глубокую коинтеграцию сектора DeFi с реальными активами. Проекты, специализирующиеся на недвижимости, товарах, бизнес-кредитах, выходят на массовый рынок.

Чтобы завоевать пользователя, они не только делают инструментарий максимально понятным. На конкурентном рынке, где для покупателя существуют сотни, казалось бы, подобных предложений, нужно выделяться. Потому они дают реальную альтернативу существующим традиционным инструментам, на более открытых, прозрачных и справедливых условиях. И вместе с тем, стараясь превзойти друг друга, предлагают улучшения подобных себе проектов.

Таким образом происходит некое формирование в DeFi-кластеры. Где каждый закрепляет за собой ряд новых функций в поисках устойчивого спроса.

И здесь вопрос, сформировался ли этот спрос на текущий день. Ответ не в том, наступило ли его время, а в том, на каком этапе развития он находится.

Он как минимум крайне активно формируется, демонстрируя ежегодный прирост инвесторов и вложений.

Общая сумма заблокированных в смарт-контрактах децентрализованных финансов средств (TVL) по разным данным составляет от $92,3 млрд до $113 млрд состоянием на сегодняшний день.

Основой движения DeFi-сектора является блокчейн проекта Виталика Бутерина Ethereum (пока). Потому преимущественное большинство этих средств заблокированы именно в Ethereum.

Таким образом мы получаем картину, что потенциал получить устойчивый спрос у сектора DeFi есть. И волатильность как минимум по этому аспекту маячит на перспективу. Но аспектов здесь множество, и это уже отдельный материал.

Ethereum и его убийцы

В совокупности на базе блокчейна эфира состоянием на 24 января по статистике DeFi Pulse активен 121 криптолендинговый проект (из 133), 28 децентрализованных бирж (из 30 существующих), 25 из 29-ти – криптодеривативы (рынок сделок на покупку и продажу активов на будущую стоимость виртуального актива), 4 из 5 – методы платежей (платежные приложения), а также 34 из 35 приходится на сектор “активы” (автоматизированные стратегии прибыльного фарминга, токены управления).

Таким образом, мы видим, какой спрос уже сформировался на сегодняшний день. А также какие сферы будут продолжать развиваться за счет высокого спроса.

Если рассматривать более подробно, на рынке лидируют проекты MakerDAO ($16,4 млрд), Curve Finance ($14,4 млрд), Convex Finance ($11,9 млрд).

Важнее то, какие сектора они представляют. Это платформы, специализирующиеся на услугах криптокредитования (криптолендинг), децентрализованные биржи на базе автоматизированных протоколов маркет-мейкинга, а также децентрализованные сервисы стекинга (размещение активов под залог, метод пассивного дохода).

Последние упомянутые проекты получают широкую распространенность наряду с криптолендинговыми – в основном, за счет внедрения токенов управления.

Благодаря им вкладчики получили больше влияние на развитие конкретных криптопротоколов. Не в последнюю очередь благодаря справедливой системе участия.

Вместе с тем критика в их отношении тоже звучит – нависает вопрос коррупционного характера, поскольку сила твоего решения зависит, по сути, от твоих вложений. Более мощный инвестор имеет больше влияние на валидацию на блокчейне. Отсюда на перспективу ближайших лет – совершенствование данной системы. Но пока об этом много не говорят.

Наряду с этим Ethereum, хоть и считается довольно перспективным, все же и широко критикуется. На этой волне появились так называемые «убийцы» Ethereum, которые превосходят блокчейн эфира по показателю масштабируемости, скорости транзакций и размера транзакционных комиссий (собственно, в этом и заключаются основные критические высказывания в сторону проект).

Таким образом в лидерах по заблокированным на блокчейне средствам появились проекты, функционирующие на нескольких блокчейнах (не исключая Ethereum). Это Curve ($16,7 млрд), Uniswap ($6,16 млрд), Lido ($4,02 млрд).

Соответственно, есть ряд блокчейнов, которые развиваются и стараются закрепиться в числе конкурентов эфира уже сегодня – Avalanche, Fantom, Polkadot, Polygon и т. д. Скажем, тот же Polkadot призван повысить совместимость различных блокчейнов внутри одной платформы. Avalanche обрабатывает 4,5 тыс. транзакций за секунду (тогда как эфир – 15). И так далее.

Особенное внимание я бы уделил сектору развития мультичейн-платформ, на базе которых разрабатываются площадки с исчерпывающим набором высокопроизводительных функции.

Эти функции призваны помогать корпоративным приложениям с точки зрения масштабируемости, конфиденциальности, интеграции и соответствия требованиям.

Лидером на этом рынке выступает MultiChain, к услугам которого прибегали те же Philipp Morris. К этому блокчейну обратились и проекты, к которым был и пока остается прикован взгляд рынка: Aave (криптолендинг), Crypto Volatility Index (деривативы), mStable (активы).

Стоит отметить, что на рынке платформ быстрого конструирования частных блокчейнов дорога прокладывается не только в торговом секторе. Эксперты обсуждают, что она имеет перспективы и в качестве технологии для создания общих наборов данных (P2P) в сферах экономики, инжиниринга, науки и т. п. Поэтому для проектов, подобных MultiChain, можно ожидать развития уже в ближайшие пару лет.

Еще один блокчейн, который наряду с MultiChain я бы выделил в графу конкурентов эфира – Polygon ($4,23 млрд TVL).

Здесь показатели и проекты, которые стабильно, но пока еще не сверхуспешно получают распространение. На его базе функционирует криптолендинг-проект QiDao с существенным объемом заблокированных средств в $84,8 млн. Несколько DEX-площадок c не столь существенными в глобальном разрезе, но тоже внушительными в общем потоке размерами заблокированных средств в $549 млн. Opium Network и Tranche, представляющие сферу криптодеривативов (тут всего $4,2 млн). И, конечно, Aave ($1,8 млрд TVL) как самый крупный из мультиплатформенных проектов на базе этого и других блокчейнов (Ethereum, Polygon, Avalanche).

Метавселенные: 5 лет – и первый уже пошел

Виртуальные миры, призванные покрывать потребность человека в виртуальном общении, которое по ощущениям может заменить реальное. Таково предназначение метавселенных, об этом общество мечтает уже не одно десятилетие. Только сейчас, буквально в конце 2022 года, мы оказались как никогда прежде близки к реализации таких пользовательских потребностей.

На широком уровне – это нельзя игнорировать. Facebook анонсировал переход от социальной сети к компании-метавселенной. Помимо непосредственно соцсети Facebook, глава компании анонсировал переход к мета WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Spark AR и даже цифрового кошелька Novi. И на это, по словам Цукерберга, понадобится не менее пяти лет.

Помимо мастодонта рынка Facebook и другие компании намерены развивать направление социальных сетей-метавселенных, призванных предоставлять AR-опыт метавселенной без AR/VR-гарнитур. Например, индийский стартап Flam.

Мета-крипто-мир: о чем это

С точки зрения бизнеса метавселенные развиваются по трем направлениям. Это создание ПО для выстраивания инфраструктуры метавселенной, дата-центры как платформы для хранения данных метавселенной, бизнес-проекты, игровые и рабочие приложения, в которых можно гулять, встречаться аватарами, покупать вещи и так далее.

Последнее – игровые приложения – имеют широкую популярность. Сегодня мы имеем ряд криптопроектов, которые обеспечивают внутреннюю валюту для метавселенных либо предлагают улучшения для проектов за эту криптовалюту. Общая рыночная капитализация проектов для метавселенных составляет более $20 млрд, торговая активность превышает $3 млрд/сутки.

Последним, кто привлекает внимание к коинтеграции мета, блокчейна и криптовалют, можно назвать криптопроект Shiba Inu. Компания планирует интегрировать метавселенную с использованием невзаимозаменяемых токенов в свою игру (которая должна выйти в 2023 году, как анонсировали в Shiba Games ранее).

Отталкиваясь от топа токенов метавселенных по рыночной капитализации, сегодня можно четко выделить пять проектов. Они имеют маркеткап свыше $1 млрд. Учтем, конечно, что за последние дни на волне падения биткоина рынок обрушился. Потому, в том числе снизились и показатели рыночной капитализации.

Сейчас же мы говорим о Decentraland (MANA), Axie Infinity (AXS), The Sandbox (SAND), Theta Network (THETA) и Enjin Coin (ENJ).

При этом Decentraland, Enjin Coin и The Sandbox работают на блокчейне Ethereum. Axie Infinity и Theta Network – на собственном блокчейне.

То, как будут развиваться эти проекты и их блокчейны, будет определять не только инвестиционную прибыль держателей, но развитие метавселенных в коинтеграции с крипто – в частности.

В каждом из этих проектов фигурирует NFT – невзаимозаменяемые токены. Каждый из этих миров поддерживается экономически созданием и распространением NFT.

Таким образом создаются аватары и пространства, которые улучшаются посредством апгрейда за токены. Их, в свою очередь, можно заработать в этой же метавселенной.

Отсюда важно понимать, что появление все новых маркетплейсов для NFT расширит их распространение и спрос.

Другой вопрос, какова будет их цена, когда рынок будет перенаполнен предложением. Но это уже на перспективу следующих пяти лет.

Напоследок хочу отметить, что крупные вливания инвестиций со стороны значимых компаний совсем не означают, что цена того или иного токена будет расти. Это только означает, что по этим проектам крупные игроки (которые действительно имеют чуть более глубинные знания и доступ к информации, чем обыватели) готовы взять на себя инвестиционные риски.

В конце концов, несмотря на перспективность обоих направлений, это в большей или меньшей степени новые технологии и решения. Потому инвестиционные риски здесь могут быть выше, чем в отношении того же биткоина. Хотя и биткоин, как мы увидели в последние несколько недель, далеко не стабильная единица.

Владимир Носов, President / CEO криптовалютной биржи WhiteBIT