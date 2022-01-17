По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (35,960 млн грн и 39,649 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (40 и 33), максимальный курс продажи доллара 29,83 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,84−28,85 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 73 активные заявки по доллару на сумму 75,609 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

29,7800 — 60 000

28,8400 — 25 000

28,8400 — 888

28,8300 — 40 000

28,8000 — 20 000

28,8000 — 18 000

28,8000 — 18 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

28,8000 — 45 000

28,8200 — 30 000

28,8300 — 30 000

28,8300 — 50 000

28,8300 — 10 000

28,8300 — 32 000

28,8300 — 30 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,8936 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,8203 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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