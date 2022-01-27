0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 4 0

Экологический налог: кто уплатил больше всего в 2021 году

Экологический налог: кто уплатил больше всего в 2021 году

Самую большую сумму экологического налога в течение января-октября 2021 года уплатило предприятие «Энергоатом» — 782,9 млн грн, что составляет 19,2% от общей суммы уплаченных эконалогов в Украине.

Заметно меньше налогов перечислило предприятие «ДТЭК Западэнерго» — 518,2 млн грн (12,7% от общей суммы). 9,6% от общей суммы налогов поступило от «Центрэнерго» — 392,3 млн грн.

Предприятие «ДТЭК Днепроэнерго» уплатило 301,4 млн грн эконалогов, что составляет 7,4% от общей суммы. Несколько меньше — «ДТЭК Востокэнерго» — 281,5 млн грн (6,9%).

Вторая пятерка крупнейших плательщиков эконалогов:

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» — 251,3 млн грн (6,2%);
ЧАО «ММК им. Ильича» — 169,7 млн грн (4,2%);
ЧАО «Полтавский ГОК» — 105,2 млн грн (2,6%);
ЧАО «Севгок» — 87,6 млн грн (2,1%);
ЧАО «ИнГОК» — 74,2 млн грн (1,8%).


В целом по Украине за январь-октябрь 2021 года предприятия уплатили 4 млрд 85 млн грн. Рекордсменом стал Киев, где предприятия перечислили в госказну 1 млрд 399,4 млн грн. Наибольшую часть, то есть 55,9%, уплатил «Энергоатом» (782,9 млн грн).

На втором месте оказалась Днепропетровская область, предприятия которой перечислили 611,6 млн грн экологического налога. Наибольшую часть — ПАО «Арселормиттал Кривой Рог» — 251,3 млн грн (41,1%).

Меньше всего эконалога уплатили предприятия в Черниговской (2,6 млн грн) и Закарпатской областях (3,9 млн грн).

По материалам Слово и Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.