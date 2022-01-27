Экологический налог: кто уплатил больше всего в 2021 году

Самую большую сумму экологического налога в течение января-октября 2021 года уплатило предприятие «Энергоатом» — 782,9 млн грн, что составляет 19,2% от общей суммы уплаченных эконалогов в Украине.

Заметно меньше налогов перечислило предприятие «ДТЭК Западэнерго» — 518,2 млн грн (12,7% от общей суммы). 9,6% от общей суммы налогов поступило от «Центрэнерго» — 392,3 млн грн.

Предприятие «ДТЭК Днепроэнерго» уплатило 301,4 млн грн эконалогов, что составляет 7,4% от общей суммы. Несколько меньше — «ДТЭК Востокэнерго» — 281,5 млн грн (6,9%).

Вторая пятерка крупнейших плательщиков эконалогов:

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» — 251,3 млн грн (6,2%);

ЧАО «ММК им. Ильича» — 169,7 млн грн (4,2%);

ЧАО «Полтавский ГОК» — 105,2 млн грн (2,6%);

ЧАО «Севгок» — 87,6 млн грн (2,1%);

ЧАО «ИнГОК» — 74,2 млн грн (1,8%).



В целом по Украине за январь-октябрь 2021 года предприятия уплатили 4 млрд 85 млн грн. Рекордсменом стал Киев, где предприятия перечислили в госказну 1 млрд 399,4 млн грн. Наибольшую часть, то есть 55,9%, уплатил «Энергоатом» (782,9 млн грн).

На втором месте оказалась Днепропетровская область, предприятия которой перечислили 611,6 млн грн экологического налога. Наибольшую часть — ПАО «Арселормиттал Кривой Рог» — 251,3 млн грн (41,1%).

Меньше всего эконалога уплатили предприятия в Черниговской (2,6 млн грн) и Закарпатской областях (3,9 млн грн).