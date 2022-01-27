Экологический налог: кто уплатил больше всего в 2021 году

Самую большую сумму экологического налога в течение января-октября 2021 года уплатило предприятие «Энергоатом» — 782,9 млн грн, что составляет 19,2% от общей суммы уплаченных эконалогов в Украине.
Заметно меньше налогов перечислило предприятие «ДТЭК Западэнерго» — 518,2 млн грн (12,7% от общей суммы). 9,6% от общей суммы налогов поступило от «Центрэнерго» — 392,3 млн грн.
Предприятие «ДТЭК Днепроэнерго» уплатило 301,4 млн грн эконалогов, что составляет 7,4% от общей суммы. Несколько меньше — «ДТЭК Востокэнерго» — 281,5 млн грн (6,9%).
Вторая пятерка крупнейших плательщиков эконалогов:
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» — 251,3 млн грн (6,2%);
ЧАО «ММК им. Ильича» — 169,7 млн грн (4,2%);
ЧАО «Полтавский ГОК» — 105,2 млн грн (2,6%);
ЧАО «Севгок» — 87,6 млн грн (2,1%);
ЧАО «ИнГОК» — 74,2 млн грн (1,8%).
В целом по Украине за январь-октябрь 2021 года предприятия уплатили 4 млрд 85 млн грн. Рекордсменом стал Киев, где предприятия перечислили в госказну 1 млрд 399,4 млн грн. Наибольшую часть, то есть 55,9%, уплатил «Энергоатом» (782,9 млн грн).
На втором месте оказалась Днепропетровская область, предприятия которой перечислили 611,6 млн грн экологического налога. Наибольшую часть — ПАО «Арселормиттал Кривой Рог» — 251,3 млн грн (41,1%).
Меньше всего эконалога уплатили предприятия в Черниговской (2,6 млн грн) и Закарпатской областях (3,9 млн грн).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Более 30% украинцев не доверяют ни одному банку — исследованиеВчера, 13:37 - 530 4
«Собственный дом»: кто в Украине может получить деньги на строительство жилья в селеВчера, 08:39 - 3975 4
Автомобили-фантомы обнаруживают не все номера: кто может избежать штрафа за нарушение ПДДВчера, 09:34 - 3878 2
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дороге в УкраинеВчера, 17:00 - 3442 1
В Пенсионном фонде рассказали, когда время на инвалидности не включат в страховой стажВчера, 14:47 - 1299 1
Автомобили-фантомы обнаруживают не все номера: кто может избежать штрафа за нарушение ПДДВчера, 09:34 - 3878 2
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дороге в УкраинеВчера, 17:00 - 3442 1
Законно ли взимать средства с заработной платы без предупрежденияВчера, 11:00 - 1578
Рейтинг стоимости жизни: на каком месте оказалась УкраинаВчера, 21:23 - 1329 2
В Пенсионном фонде рассказали, когда время на инвалидности не включат в страховой стажВчера, 14:47 - 1299 1
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 574
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 1587
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 965 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 792 1
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 986 5