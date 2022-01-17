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Инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм прогнозирует обвал всей мировой экономики

Инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм прогнозирует обвал всей мировой экономики

Легендарный инвестор-миллиардер, 83-летний Джереми Грэнтэм, который предсказал, что на рынке вскоре появится «суперпузырь», на этот раз снова сделал ужасное предупреждение об обвале всей мировой экономики, пишет Investing со ссылкой на Bloomberg.

По словам инвестора, «миру нужно готовиться к будущей инфляции, замедлению роста экономики и нехватке рабочей силы».

«Есть некоторое количество дешевой нефти, никеля и меди, но мы уже выходим за некоторые из этих границ, — сказал Грэнтэм, соучредитель компании GMO, которая управляет активами. — Изменение климата вызывает сильные наводнения, засухи и повышение температуры, и все это негативно сказывается на сельском хозяйстве. Поэтому мы будем жить в мире дефицита и скачков цен».

К тому же, если учесть отравленные экосистемы и изменение климата, станет понятной причина, по которой дикая природа исчезает, биоразнообразие находится под угрозой, а репродуктивная способность человека замедляется.

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По его словам, крах мировой экономики неизбежен, потому что наряду с повсеместной нехваткой сырья поколение так называемых «беби-бумеров» (родившихся в период 1946—1964 гг.) сегодня все чаще выходит на пенсию, рождаемость снижается, но геополитическая напряженность обостряется, и все эти тенденции формируются не за год и не за два, а десятилетиями, и остановить их почти невозможно.

На прошлой неделе Грэнтэм заявил о существовании четвертого «суперпузыря» в истории США. Повторив, что крах неизбежен, он посоветовал вообще выйти из позиций по акциям американских компаний. Он сказал, что S&P 500 упадет почти на 50%, и никакие интервенции Федеральной резервной системы не смогут предотвратить такой спад.

Его прогноз был сделан за несколько дней до волатильности, начавшейся вскоре на рынке.

Грэнтэм утверждает, что излишества и лишние расходы являются симптомами склонности человечества жить «на широкую ногу»: спрос на «легкие» деньги в США, который поднял цены на активы и еще больше усилил неравенство, теперь отражается на всей экономике.

«Природа начинает нас подводить. И если мы не исправим ситуацию, то будем терпеть неудачи», — сказал он.

По материалам Mind
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