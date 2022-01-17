Как заключить договор мены жилья

Довольно часто при разводе, разделе наследства, возникновении финансовых трудностей возникает потребность в обмене жилья. Одним из способов решения такой проблемы является обращение к нотариусу для заключения договора мены.

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Как объясняет Координационный центр по предоставлению правовой помощи, в соответствии со статьей 715 Гражданского кодекса Украины по договору мены (бартера) каждая из сторон обязуется передать другой стороне в собственность один товар в обмен на другой товар.

Заключение договора. Договор мены жилого дома (квартиры), как и договор купли-продажи недвижимого имущества заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению и государственной регистрации. Удостоверение договоров проводится по местонахождению такого имущества или по зарегистрированному месту жительства одной из сторон соответствующего договора.

Договором может быть установлена доплата за товар большей стоимости, обмениваемый на товар меньшей стоимости. Право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам одновременно после выполнения обязательств по передаче имущества обеими сторонами, если иное не установлено договором или законом.

Для заключения договора мены жилого дома (квартиры) нотариусу необходимо предоставить следующий пакет документов:

паспорта сторон договора;

регистрационные номера учетных карточек налогоплательщиков сторон;

документы, подтверждающие право собственности на имущество, которое обменивается (нотариально удостоверенные договора купли-продажи, пожизненного содержания (ухода), дарения, мены, наследственный договор; свидетельство о праве собственности; свидетельство о праве на наследство; решение суда и пр.);

справки о составе семьи;

свидетельство о браке или решение суда о расторжении брака, письменное согласие супруга (супруги), если имущество находится в общей совместной собственности супругов;

свидетельство о рождении и разрешение органа опеки и попечительства на совершение сделки, если право собственности или право пользования на отчуждаемое жилье имеют несовершеннолетние лица.

В ходе подготовки к удостоверению договора мены нотариус проверяет отсутствие запрета отчуждения или ареста имущества путем получения информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.