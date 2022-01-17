Как заключить договор мены жилья

Довольно часто при разводе, разделе наследства, возникновении финансовых трудностей возникает потребность в обмене жилья. Одним из способов решения такой проблемы является обращение к нотариусу для заключения договора мены.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал о деталях.
Как объясняет Координационный центр по предоставлению правовой помощи, в соответствии со статьей 715 Гражданского кодекса Украины по договору мены (бартера) каждая из сторон обязуется передать другой стороне в собственность один товар в обмен на другой товар.
Заключение договора. Договор мены жилого дома (квартиры), как и договор купли-продажи недвижимого имущества заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению и государственной регистрации. Удостоверение договоров проводится по местонахождению такого имущества или по зарегистрированному месту жительства одной из сторон соответствующего договора.
Договором может быть установлена доплата за товар большей стоимости, обмениваемый на товар меньшей стоимости. Право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам одновременно после выполнения обязательств по передаче имущества обеими сторонами, если иное не установлено договором или законом.
Для заключения договора мены жилого дома (квартиры) нотариусу необходимо предоставить следующий пакет документов:
В ходе подготовки к удостоверению договора мены нотариус проверяет отсутствие запрета отчуждения или ареста имущества путем получения информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.
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