Будущие версии AirPods смогут идентифицировать владельца

В одном из новых патентов Apple описываются расширенные возможности наушников, которые могут появиться в будущих версиях AirPods или даже в актуальных моделях с обновлением прошивки. Особый интерес вызывает функция идентификации пользователя.

В патентной заявке говорится, что наушники могут использоваться для передачи пользователю разной информации, такой как, например, текст сообщения, пришедшего на смартфон. К слову, уже сейчас можно попросить Siri проговорить входящие сообщения, а затем ответить на них, используя одни только наушники. Однако Apple считает, что в этом и кроется проблема: система не учитывает, разрешено ли человеку, использующему в данный момент наушники, взаимодействовать с функциями мобильного устройства, в том числе прослушивать сообщения.

Для решения этой проблемы Apple хочет, чтобы AirPods, iPhone и даже Apple Watch работали сообща, чтобы определить, использует ли наушники в конкретный момент их законный владелец. Для этого предлагается сравнивать информацию о движении с акселерометров и других датчиков всех этих устройств, чтобы установить, находятся ли все они у одного человека. Специальный алгоритм должен оценивать показатель сходства регистрируемых движений на каждом из гаджетов.

Другой способ идентификации предусматривает использование ультразвука. Когда человек надевает наушники, iPhone воспроизводит ультразвуковой сигнал. Если AirPods его улавливают, то с большой долей вероятности оба устройства находятся у одного пользователя. Для большей точности в эту цепочку могут добавляться и Apple Watch.