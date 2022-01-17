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Рада одобрила одинаковые требования к авиаперевозчикам как внутренних, так и международных рейсов

Рада одобрила одинаковые требования к авиаперевозчикам как внутренних, так и международных рейсов

Верховная Рада приняла закон, который совершенствует порядок разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины.

Соответствующий законопроект №3683 во втором чтении поддержали 278 народных депутатов.

Необходимость законодательного нормирования порядка разработки и внедрения авиаправил обусловлена присоединением Украины к Конвенции о международной гражданской авиации.

Согласно Конвенции, каждое государство-участник обязуется сотрудничать в обеспечении максимально возможной степени единообразия правил, стандартов, процедур и организации, касающихся воздушных судов, персонала, воздушных трасс и вспомогательных служб.

Принятый документ вносит изменения в некоторые законодательные акты, регламентирующие порядок разработки, принятия и внедрения авиаправил Украины.

Законом, в частности, устанавливаются одинаковые требования к воздушным перевозчикам как внутренних, так и международных рейсов – по обслуживанию и перевозке пассажиров, багажа, груза и почты; критериев отнесения к классу обслуживания; выплаты компенсации и помощи пассажирам в случае отказа от принятия на борт или отмены полета; возврат платы за непредоставленную услугу и т.д.

По материалам Укринформ
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