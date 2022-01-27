«Собственный дом»: кто в Украине может получить деньги на строительство жилья в селе

В 2021 году 1126 семей получили долгосрочные льготные займы в рамках государственной программы поддержки индивидуального жилищного строительства на селе «Собственный дом». Речь идет о строительстве, достройке, покупке жилья и его инженерном обеспечении.
Об этом сообщила заместитель Министра развития общин и территорий Наталия Козловская. Finance.ua как портал, который следит за рынком недвижимости в Украине, напоминает, что нужно для получения кредита.
По ее словам, в 2022 году на эту программу в спецфонде госбюджета предусмотрено 38,96 млн гривен.
Условия кредитования:
Правом на получение льготного кредита со ставкой 3 % годовых могут воспользоваться граждане Украины, которые подтвердили свою платежеспособность, постоянно проживают (или при условии переселения для постоянного проживания) в сельской местности и работают на предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности, в личных крестьянских хозяйствах, функционирующих в сельской местности.
В рамках программы для многодетных семей, участников АТО и переселенцев предоставляются дополнительные льготы. Предельный размер кредита – 400 тысяч гривен:
Для получения льготного долгосрочного кредита необходимо:
Получателями бюджетных средств являются учрежденные ОГА фонды поддержки индивидуального жилищного строительства на селе. Такие региональные фонды действуют во всех областях Украины. Именно в них семьи могут подать пакет документов, необходимый для получения льготного кредита. С 2010 года финансирование программы осуществляется из спецфонда госбюджета и средств местных бюджетов.
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