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«Собственный дом»: кто в Украине может получить деньги на строительство жилья в селе

«Собственный дом»: кто в Украине может получить деньги на строительство жилья в селе

В 2021 году 1126 семей получили долгосрочные льготные займы в рамках государственной программы поддержки индивидуального жилищного строительства на селе «Собственный дом». Речь идет о строительстве, достройке, покупке жилья и его инженерном обеспечении.

Об этом сообщила заместитель Министра развития общин и территорий Наталия Козловская. Finance.ua как портал, который следит за рынком недвижимости в Украине, напоминает, что нужно для получения кредита.

По ее словам, в 2022 году на эту программу в спецфонде госбюджета предусмотрено 38,96 млн гривен.

Условия кредитования:

  • житель села или поселка, который хочет построить или приобрести жилой дом, может взять кредит под 3% годовых на 20 лет, но не более как до достижения пенсионного возраста;
  • для молодых семей (до 35 лет) – срок кредитования составляет до 30 лет.

Правом на получение льготного кредита со ставкой 3 % годовых могут воспользоваться граждане Украины, которые подтвердили свою платежеспособность, постоянно проживают (или при условии переселения для постоянного проживания) в сельской местности и работают на предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности, в личных крестьянских хозяйствах, функционирующих в сельской местности.

В рамках программы для многодетных семей, участников АТО и переселенцев предоставляются дополнительные льготы. Предельный размер кредита – 400 тысяч гривен:

  • до 400 тыс. грн – для нового строительства,
  • до 250 тыс. грн – для реконструкции жилого дома, достройки незавершенного строительством жилья,
  • до 300 тыс. грн – для приобретения жилья,
  • до 100 тыс. грн – для сооружения инженерных сетей, подключения их к существующим коммуникациям.

Для получения льготного долгосрочного кредита необходимо:

  • постоянно проживать в сельской местности;
  • подтвердить свою платежеспособность;
  • обеспечить выполнение обязательств по возврату кредита.

Получателями бюджетных средств являются учрежденные ОГА фонды поддержки индивидуального жилищного строительства на селе. Такие региональные фонды действуют во всех областях Украины. Именно в них семьи могут подать пакет документов, необходимый для получения льготного кредита. С 2010 года финансирование программы осуществляется из спецфонда госбюджета и средств местных бюджетов.

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По материалам Finance.UA
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