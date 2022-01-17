Индийский производитель электроскутеров Ola Electric анонсировал свой первый электромобиль

Генеральный директор Ola Electric Бхавиш Аггарвал поделился изображением электромобиля в Твиттере, добавив к изображению несколько слов.
У будущего автомобиля компании Ola Electric – плавные мягкие формы, лишенные каких-либо выступов – дверных ручек или зеркал заднего вида. Аэродинамический силуэт четырехдверного автомобиля имеет однообъемную форму, что приближает его к современным минивэнам.
Четких очертаний фар также нет, поскольку диодная оптика выполнена сплошной линией на всю ширину машины. У колесных дисков – выраженный аэродинамический дизайн.
На данный момент фирма из Бангалора выпускает электрические скутеры Ola S1 и Ola S1 Pro, очень популярные на местном рынке. Генеральный директор компании выразил заинтересованность в расширении предложений с четырехколесным транспортным средством.
Can you guys keep a secret? 🤫🤫 pic.twitter.com/8I9NMe2eLJ— Bhavish Aggarwal (@bhash) January 25, 2022
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Фантомные» патрули выписали почти тысячу штрафов за первый день работыВчера, 15:37 - 1777 13
Военный сбор и ЕСВ предлагают отменить, вместо них — НДФЛ в 20%Вчера, 17:03 - 7353 11
Расчеты через IBAN: Гетманцев объяснил, нужно ли использовать РРОВчера, 12:05 - 4970 11
ПФУ назвал количество пенсионеров в УкраинеПозавчера, 20:01 - 5050 7
Банкиры спрогнозировали курс гривныВчера, 08:01 - 14878 7
Банкиры спрогнозировали курс гривныВчера, 08:01 - 14878 7
Военный сбор и ЕСВ предлагают отменить, вместо них — НДФЛ в 20%Вчера, 17:03 - 7353 11
Расчеты через IBAN: Гетманцев объяснил, нужно ли использовать РРОВчера, 12:05 - 4970 11
Выплату субсидий могут приостановить: в Минсоцполитики назвали условияВчера, 16:00 - 4363
Межбанк: будет ли новый обвал гривны, и ждать ли доллар по 30 гривенВчера, 10:51 - 4094 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-19Вчера, 11:55 - 159
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦРПозавчера, 12:11 - 888
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 801 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 612
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 816 4