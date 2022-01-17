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Индийский производитель электроскутеров Ola Electric анонсировал свой первый электромобиль

Индийский производитель электроскутеров Ola Electric анонсировал свой первый электромобиль

Генеральный директор Ola Electric Бхавиш Аггарвал поделился изображением электромобиля в Твиттере, добавив к изображению несколько слов.

У будущего автомобиля компании Ola Electric – плавные мягкие формы, лишенные каких-либо выступов – дверных ручек или зеркал заднего вида. Аэродинамический силуэт четырехдверного автомобиля имеет однообъемную форму, что приближает его к современным минивэнам.

Четких очертаний фар также нет, поскольку диодная оптика выполнена сплошной линией на всю ширину машины. У колесных дисков – выраженный аэродинамический дизайн.

На данный момент фирма из Бангалора выпускает электрические скутеры Ola S1 и Ola S1 Pro, очень популярные на местном рынке. Генеральный директор компании выразил заинтересованность в расширении предложений с четырехколесным транспортным средством.

По материалам Телеканал 24
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