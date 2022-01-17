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Цветные металлы могут подорожать в несколько раз

Цветные металлы могут подорожать в несколько раз

Цены на кобальт и другие цветные металлы в ближайшие несколько лет могут достичь рекордного уровня, что отразится на многих сферах производства, торговле и приведет к росту инфляции.

Такой вывод сделали специалисты Немецкого института экономических исследований (DIW), сообщают ntv и Handelsblatt.

«Зеленая трансформация» мировой экономики требует всё более широкого использования цветных металлов для производства ветряных турбин, аккумуляторов и электромобилей и строительства солнечных электростанций.

Например, для производства электромобиля нужно в 5 раз больше этих металлов, чем для автомобиля с ДВС.

По прогнозу экономистов, к 2030 году цены на кобальт могут возрасти на 500% по сравнению с 2020 годом. К тому времени тонна этого металла будет стоить 217 000 долларов.

Литий подорожает на 180%, никель – на 160% и медь – на 70%.

В производстве возобновляемых источников энергии и ее хранении эти четыре вида металлов имеют первостепенное значение, особенно кобальт. Поэтому спрос на них будет расти.

Для разработки новых месторождений по добыче цветных металлов нужно время и колоссальные инвестиции.

По мнению исследователей, это негативно скажется на мировой торговле, объемах производства различных товаров и инфляционных процессах, так как производители всегда склонны переложить свои затраты на конечного потребителя.

По материалам Finance.UA
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