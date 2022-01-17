Цветные металлы могут подорожать в несколько раз

Цены на кобальт и другие цветные металлы в ближайшие несколько лет могут достичь рекордного уровня, что отразится на многих сферах производства, торговле и приведет к росту инфляции.
Такой вывод сделали специалисты Немецкого института экономических исследований (DIW), сообщают ntv и Handelsblatt.
«Зеленая трансформация» мировой экономики требует всё более широкого использования цветных металлов для производства ветряных турбин, аккумуляторов и электромобилей и строительства солнечных электростанций.
Например, для производства электромобиля нужно в 5 раз больше этих металлов, чем для автомобиля с ДВС.
По прогнозу экономистов, к 2030 году цены на кобальт могут возрасти на 500% по сравнению с 2020 годом. К тому времени тонна этого металла будет стоить 217 000 долларов.
Литий подорожает на 180%, никель – на 160% и медь – на 70%.
В производстве возобновляемых источников энергии и ее хранении эти четыре вида металлов имеют первостепенное значение, особенно кобальт. Поэтому спрос на них будет расти.
Для разработки новых месторождений по добыче цветных металлов нужно время и колоссальные инвестиции.
По мнению исследователей, это негативно скажется на мировой торговле, объемах производства различных товаров и инфляционных процессах, так как производители всегда склонны переложить свои затраты на конечного потребителя.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Фантомные» патрули выписали почти тысячу штрафов за первый день работыВчера, 15:37 - 1954 13
Военный сбор и ЕСВ предлагают отменить, вместо них — НДФЛ в 20%Вчера, 17:03 - 8986 11
Расчеты через IBAN: Гетманцев объяснил, нужно ли использовать РРОВчера, 12:05 - 5677 11
ПФУ назвал количество пенсионеров в УкраинеПозавчера, 20:01 - 5160 7
Банкиры спрогнозировали курс гривныВчера, 08:01 - 16485 7
Банкиры спрогнозировали курс гривныВчера, 08:01 - 16485 7
Военный сбор и ЕСВ предлагают отменить, вместо них — НДФЛ в 20%Вчера, 17:03 - 8986 11
Расчеты через IBAN: Гетманцев объяснил, нужно ли использовать РРОВчера, 12:05 - 5677 11
Выплату субсидий могут приостановить: в Минсоцполитики назвали условияВчера, 16:00 - 4791
Межбанк: будет ли новый обвал гривны, и ждать ли доллар по 30 гривенВчера, 10:51 - 4243 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-19Вчера, 11:55 - 170
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦРПозавчера, 12:11 - 910
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 807 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 619
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 822 4