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Минздрав разрешит бумажные больничные в отдельных случаях до 1 мая

Минздрав разрешит бумажные больничные в отдельных случаях до 1 мая

Министерство здравоохранения разрешит выдавать бумажные больничные в отдельных случаях до 1 мая 2022 года.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

«Министерство разработало проект приказа «О внесении изменений в некоторые приказы Минздрава» касательно медицинских заключений о временной нетрудоспособности и электронных больничных. Поэтому бумажные листки нетрудоспособности в четырех исключительных случаях продолжат выдавать до 1 мая 2022 года», – говорится в сообщении.

Так, врачи смогут выписывать бумажные больничные, если:

  • нужно продлить или закрыть листок нетрудоспособности, который был выдан в бумажной форме до 1 октября 2021 г.;
  • истек срок (семь дней), в течение которого врач может внести изменения в медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения. В таком случае решение о выдаче листка нетрудоспособности принимает врачебно-консультативная комиссия лечебного учреждения, а при ее отсутствии — главный врач учреждения;
  • происходит усыновление ребенка в течение двух месяцев с даты его рождения, указанной в свидетельстве о рождении. Листок нетрудоспособности выдается на основании решения суда об усыновлении и свидетельства о рождении;
  • возникли технические проблемы с передачей данных, что приводит к невозможности формирования электронного листка нетрудоспособности в течение семи дней с даты создания медицинского заключения о временной нетрудоспособности до устранения таких проблем.

В то же время, как отмечают в Минздраве, факт неподключения лечебного учреждения к электронной системе здравоохранения не является основанием для выдачи бумажных больничных.

Напомним, с 1 октября 2021 года в Украине началась реформа электронных больничных. По состоянию на середину января 2022 года украинцы воспользовались новой услугой более 4,5 млн раз.

По материалам Укринформ
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