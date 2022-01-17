Минздрав разрешит бумажные больничные в отдельных случаях до 1 мая

Министерство здравоохранения разрешит выдавать бумажные больничные в отдельных случаях до 1 мая 2022 года.
Об этом сообщает сайт Минздрава.
«Министерство разработало проект приказа «О внесении изменений в некоторые приказы Минздрава» касательно медицинских заключений о временной нетрудоспособности и электронных больничных. Поэтому бумажные листки нетрудоспособности в четырех исключительных случаях продолжат выдавать до 1 мая 2022 года», – говорится в сообщении.
Так, врачи смогут выписывать бумажные больничные, если:
В то же время, как отмечают в Минздраве, факт неподключения лечебного учреждения к электронной системе здравоохранения не является основанием для выдачи бумажных больничных.
Напомним, с 1 октября 2021 года в Украине началась реформа электронных больничных. По состоянию на середину января 2022 года украинцы воспользовались новой услугой более 4,5 млн раз.
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