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В Украине планируют запустить «Карпатский экспресс» в Румынию

В Украине планируют запустить «Карпатский экспресс» в Румынию

В Закарпатье планируют запустить «Карпатский экспресс» в Румынию. Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Никита на странице в Facebook.

По его словам, маршрут поезда будет пролегать через румынский город Сигет, Ужгород и Рахов.

«Мы же в 2022 году начинаем работу по комплексному подходу и стратегическим проектам, которые могут эффективно влиять на целый сектор экономики области.

Считаем, что восстановление трансграничной пассажирской перевозки по маршруту, проходящей через город Сигет в Румынии, — Ужгород-Рахив, который у нас с давних времен называют «Карпатский экспресс», может быть именно таким стратегическим проектом", — говорится в сообщении.

В рабочем порядке эти вопросы предварительно обсудили с Консулом Румынии в Солотвино Грацианом-Флорином Пырву во время встречи в Ужгороде.

На этой встрече Закарпатская ОГА будет предлагать расширить проект в Ивано-Франковскую область, а также включить «Карпатский экспресс» в программу «Большая стройка».

Закарпатская ОГА со своей стороны готовит пакет конкретных предложений и дорожную карту возобновления курсирования «Карпатского экспресса», среди которых:

  • восстановление железнодорожной и пограничной инфраструктуры по маршруту курсирования поезда;
  • инициирование вопроса перед высшими органами власти по включению проекта «Карпатский экспресс» в программу Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка».
По материалам РБК-Украина
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