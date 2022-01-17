В Украине планируют запустить «Карпатский экспресс» в Румынию

В Закарпатье планируют запустить «Карпатский экспресс» в Румынию. Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Никита на странице в Facebook.
По его словам, маршрут поезда будет пролегать через румынский город Сигет, Ужгород и Рахов.
«Мы же в 2022 году начинаем работу по комплексному подходу и стратегическим проектам, которые могут эффективно влиять на целый сектор экономики области.
Считаем, что восстановление трансграничной пассажирской перевозки по маршруту, проходящей через город Сигет в Румынии, — Ужгород-Рахив, который у нас с давних времен называют «Карпатский экспресс», может быть именно таким стратегическим проектом", — говорится в сообщении.
В рабочем порядке эти вопросы предварительно обсудили с Консулом Румынии в Солотвино Грацианом-Флорином Пырву во время встречи в Ужгороде.
На этой встрече Закарпатская ОГА будет предлагать расширить проект в Ивано-Франковскую область, а также включить «Карпатский экспресс» в программу «Большая стройка».
Закарпатская ОГА со своей стороны готовит пакет конкретных предложений и дорожную карту возобновления курсирования «Карпатского экспресса», среди которых:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Фантомные» патрули выписали почти тысячу штрафов за первый день работы4 ч. назад - 1265 9
Военный сбор и ЕСВ предлагают отменить, вместо них — НДФЛ в 20%2 ч. назад - 3383 8
Расчеты через IBAN: Гетманцев объяснил, нужно ли использовать РРО7 ч. назад - 3651 8
Банкиры спрогнозировали курс гривны11 ч. назад - 11032 7
Bitcoin может упасть до $20 тыс.: какую тактику избрал автор бестселлера Роберт КийосакиВчера, 19:47 - 2290 5
Банкиры спрогнозировали курс гривны11 ч. назад - 11032 7
Под «раздачу» попадут не те: мнение эксперта о новом налоге на недвижимостьВчера, 21:00 - 6834 4
ПФУ назвал количество пенсионеров в УкраинеВчера, 20:01 - 4801 4
Межбанк: будет ли новый обвал гривны, и ждать ли доллар по 30 гривен9 ч. назад - 3701 3
Расчеты через IBAN: Гетманцев объяснил, нужно ли использовать РРО7 ч. назад - 3651 8
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-198 ч. назад - 121
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦРВчера, 12:11 - 810
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 795 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 603
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 805 4