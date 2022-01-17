Межбанк: будет ли новый обвал гривны, и ждать ли доллар по 30 гривен

Напряжение на границах Украины пока сохраняется, а переговоры представителей «нормандской четверки» пока не добавили какой-то конкретики в этом вопросе. Непростая ситуация и вокруг ответов США на требования России, так как по факту после них ничего не изменилось в позициях сторон.

Пока этот политический, военный и психологический клинч «не разрулится», давление на курс гривны на нашем межбанке продолжится. А получение экспортерами возмещений НДС снизит их желание продавать валютную выручку до минимума, ведь время работает на них и котировки ежедневно растут.

В итоге, валютный рынок останется заложником политических и военных игр, а главным участником, влияющим на курсовой тренд на межбанке останется Нацбанк. Он продолжит тушить значительный всплеск спроса на валюту со стороны нерезидентов за счет распродажи резервов.

С другой стороны, потенциал гривневых ресурсов у нерезидентов, продающих на вторичном рынке украинские ОВГЗ, также ограничен. И поскольку местные игроки особо заняты своей текущей хозяйственной деятельностью, как только иностранцы закроют свои страхи и перестанут распродавать украинские долги, ажиотаж на межбанке закончится. В этом случае для гривны опасным останется только возможный дополнительный ажиотажный спрос на дорожающую валюту со стороны населения, но этого пока не наблюдается. В период постоянного роста цен, отопительного сезона с крупными суммами коммунальных платежей и в период посленовогоднего безденежья у большинства украинцев просто нет свободных денег на валютные покупки в крупных размерах. Поэтому рост котировок на межбанке при достаточно спокойном поведении наличного рынка скоро закончится.

Конечно, если не будет новых политических и военных сюрпризов, но экономические причины взлета котировок последних дней постепенно исчерпываются. В этих условиях Finance.ua прогнозирует постепенную остановку роста курса уже к концу января-началу февраля, а при успокоении военной ситуации, затем и коррекцию курса доллара в сторону снижения котировок.

Мы не прогнозируем сейчас курса ни 30, ни 35 гривен за доллар, как часто уже запускают «страшилки» некоторые «горячие» говорящие головы из среды наших депутатов и оппозиционных экономистов. Но пока Нацбанку придется еще 3−5 рабочих дней оставаться главным союзником гривны на торгах и закрывать нехватку валюты своими интервенциями.

Заседание ФРС США пока не принесло сюрпризов финансовому миру и поэтому пока доллар потеснил евро к уровню около 1,12 доллара за евро. Американский регулятор еще раз подтвердил, что скоро свернет политику количественного смягчения и начнет постепенно повышать процентные ставки на фоне сокращения баланса ФРС. Так что всем мировым финансовым игрокам нужно быть к этому готовым уже в ближайшее время. По нашему мнению, это пока приведет к постепенному укреплению позиций доллара в мире. Особенно, если ЕЦБ не будет проводить адекватных мер в ответ.

Нерезиденты пока продолжат выходить из ОВГЗ, что добавит давления на курс гривны и на сегодняшних торгах. Нацбанку снова придется тушить курсовые пожары и быть «универсальным продавцом» валюты на межбанке. Потратить из резервов придется опять не менее $ 80−150 млн.

По расчетам Finance.ua, объемы операций на торгах в четверг составят не менее $ 200−280 млн при заключении до 530−680 сделок.

Курсы межбанка, по нашему прогнозу, 27 января будут в пределах: доллар — коридор 28,70 — 28,95 грн, евро — коридор 32,15 — 32,45 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 28,60 — 29,20 грн при спреде в обменниках финкомпаний около 20 коп, а в кассах банков 20−25 коп.

Евро: в банках будет снова очень широкий коридор ценников от 32,10 до 32,85 грн при спреде до 25 — 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 32,30 до 32,70 грн при спреде до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 28,80 / 28,82

евро — 32,50 / 32,52

Курсы валют на Межбанке

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