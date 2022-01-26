В Украине вернули обязательный техосмотр, но не всем

Технический контроль сельхозтехники был отменен в 2014 году. Теперь его нужно проходить каждые два года.

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за возвращение техосмотра для сельскохозяйственной техники. Соответствующий проект закона №6070 ”О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно осуществления функций технического регулирования в сфере агропромышленного комплекса и машиностроения для агропромышленного комплекса” поддержали 234 народных депутата.

Законопроектом снова вводится периодический технический контроль пригодности к эксплуатации технических средств для агропромышленного комплекса (его отменили в 2014 году). Проходить его нужно каждые два года.

Новая сельскохозяйственная техника в возрасте до трех лет освобождается из технического контроля. Подержанные комбайны, тракторы и другие технические средства старше трех лет должны пройти технический контроль в течение трех месяцев после даты регистрации.

Кроме того, проект закона наделяет новыми полномочиями Министерство аграрной политики. Оно сможет утверждать типы сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов, их прицепов и сменного прицепного оборудования, систем, составных частей и отдельных технических узлов.

Также министерство сможет назначать предприятия, учреждения и организации, которые наделены полномочиями регистрации, перерегистрации и снятия с учета сельхозтехники.