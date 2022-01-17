День финансов: новый размер алиментов, причины девальвации гривны, декларация доходов домохозяйствами

В среду, 26 января, расскажем, какие изменения ждут украинцев:

Минимальный размер алиментов на ребенка увеличили. Верховная Рада приняла во втором чтении закон №3881, который предусматривает увеличение минимального размера алиментов в Украине. Так, совокупный размер алиментов, взимаемый на ребенка с других членов семьи и родственников, должен составлять 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Электронный билет на транспорт приравняют к бумажному. Депутаты поддержали в первом чтении законопроект № 5705, который приравнивает электронный билет для транспорта к бумажному. Как рассказал заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, законопроект должен «помочь отойти от той формы билетов, которая сейчас устарела, и переходить к надлежащему функционированию автоматизированной системы оплаты стоимости проезда и в городском, и в пассажирском транспорте».

Кстати, в Киеве в феврале начнут тестировать оплату проезда в наземном общественном транспорте банковскими картами.

Домохозяйства могут обязать декларировать доходы. Народные депутаты Украины хотят обязать домохозяйства декларировать доходы. По мнению нардепов, декларирование доходов вызовет рост благосостояния людей. Взамен подачи декларации о доходах нардепы предлагают выделение «социального трансферта».

Ощадбанк снизит тариф на эквайринг. Начиная с 1 февраля 2022 года как для существующих, так и новых для клиентов Ощадбанка будет действовать единый тариф за предоставление услуг эквайринга в размере 1,8%. Изменение тарифа на эквайринговое обслуживание действующим клиентам произойдет автоматически.

С февраля заработают новые правила продажи пакетов в магазинах. В Украине с 1 февраля вступают в силу нормы закона об ограничении обращения пластиковых пакетов, которые предполагают продажу больших пакетов по установленным минимальным ценам. Минимальные цены составят: 2 грн — за пакет без ручек и боковых складок; 2,5 грн — пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок; 3 грн — пакет с ручками и боковыми складками.

Причины девальвации гривны. Как заявили в НБУ, ослабление гривны в начале 2022 года спровоцировано несколькими весомыми факторами. Основная причина девальвации сейчас — это геополитика, это нагнетание напряженности на наших границах. Другая веская причина — значительные бюджетные расходы во второй половине декабря. Банкиры назвали еще несколько факторов ускорения девальвации.

Работа на иностранную компанию дома. Украина стала одной из ведущих мировых локаций по изготовлению автомобильных деталей для известных брендов. Иностранных инвесторов этой отрасли привлекает дешевая рабочая сила и близость к границе со странами ЕС. Зарплаты на таких заводах уже составляют 70% от средств, которые предлагают на производствах в соседних странах – членах ЕС. Finance.ua решил разобраться, какие условия и зарплаты предлагают производители автодеталей в Украине: