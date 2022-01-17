В Украине увеличили минимальный размер алиментов на ребенка

Верховная Рада приняла во втором чтении закон №3881, который предусматривает увеличение минимального размера алиментов в Украине.

За соответствующее решение проголосовали 299 народных депутатов.

Что меняется:

совокупный размер алиментов, взимаемый на ребенка с других членов семьи и родственников, должен составлять 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста;

если место жительства или пребывания родителей неизвестно или они уклоняются от уплаты алиментов, или не имеют возможности содержать ребенка, то ему назначается временная государственная помощь с учетом материального положения семьи, в которой воспитывается ребенок, но в размере не меньше 50% прожиточного минимума.

Согласно Семейному кодексу, родители должны финансово содержать детей до их совершеннолетия. В случае развода один из родителей, с которым не проживает ребенок, обязан платить алименты.

Справка Finance.ua:

с 1 января 2022 года прожиточный минимум для детей до 6 лет составляет 2 100 грн. С 1 июля он вырастет до 2 201 грн, а с 1 декабря — до 2 272 грн;

с 1 января 2022 года прожиточный минимум для детей в возрасте от 6 до 18 лет составляет 2 618 грн. С 1 июля ожидается повышение до 2 744 грн, с 1 декабря — до 2 833 грн.

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