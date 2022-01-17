В транспорте Киева появится новый способ оплаты

В Киеве в феврале начнут тестировать оплату проезда в наземном общественном транспорте банковскими картами.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель главы КГГА Петр Оленич.

По его словам, полгода назад Киев полностью отказался от бумажных талонов в муниципальном транспорте. За полгода е-билетом воспользовались почти 140 млн раз.

«Е-билет – важный элемент цифровой трансформации Киева. Город получил прозрачную систему оплаты и учет реального пассажиропотока, а киевляне – удобный сервис, который продолжаем совершенствовать. Эти данные подтверждены увеличением поступлений от перевозок», – написал Оленич.

CDTO Киева также подчеркнул, что уже в феврале планируют тестировать оплату банковской картой в наземном транспорте на нескольких маршрутах.

Кроме того, он отметил, что 70% пассажиров используют транспортную карту для оплаты проезда.

Справка Finance.ua:

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