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В транспорте Киева появится новый способ оплаты

В транспорте Киева появится новый способ оплаты

В Киеве в феврале начнут тестировать оплату проезда в наземном общественном транспорте банковскими картами.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель главы КГГА Петр Оленич.

По его словам, полгода назад Киев полностью отказался от бумажных талонов в муниципальном транспорте. За полгода е-билетом воспользовались почти 140 млн раз.

«Е-билет – важный элемент цифровой трансформации Киева. Город получил прозрачную систему оплаты и учет реального пассажиропотока, а киевляне – удобный сервис, который продолжаем совершенствовать. Эти данные подтверждены увеличением поступлений от перевозок», – написал Оленич.

CDTO Киева также подчеркнул, что уже в феврале планируют тестировать оплату банковской картой в наземном транспорте на нескольких маршрутах.

Кроме того, он отметил, что 70% пассажиров используют транспортную карту для оплаты проезда.

Справка Finance.ua:

  • проезд в коммунальном транспорте для школьников останется бесплатным, но для этого необходимо оформить электронную карту учащегося для ребенка до 1 марта 2022 года;
  • Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-декабрь 2021 года. Тарифы на проезд в городском транспорте выросли на 32,8% – с 5,5 гривен до 7,3 гривен;
  • председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства комитета верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, депутат от фракции «Слуга народа» Виталий Безгин считает, что плата за проезд в общественном транспорте в Киеве должна остаться 8 гривен
По материалам Finance.UA
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