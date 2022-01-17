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Запуск е-билетов в общественном транспорте депутаты поддержали за основу

Запуск е-билетов в общественном транспорте депутаты поддержали за основу

Верховная Рада поддержала за основу законопроект, приравнивающий электронный билет в городском электрическом и автомобильном транспорте к бумажному.

Законопроект №5705 поддержали 270 народных депутатов.

Как рассказал заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, законопроект должен «помочь отойти от той формы билетов и электронных билетов, которая сейчас устарела, и переходить к надлежащему функционированию автоматизированной системы оплаты стоимости проезда и в городском, и в пассажирском транспорте».

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Найем добавил, что документ фактически вводит в действие и позволяет уже внедрить электронный билет.

Согласно законопроектe, утверждение формы, обязательных реквизитов и сведений, которые должны содержать проездной и электронный проездной документ, является ответственностью Министерства инфраструктуры.

Законопроект разрабатывался правительством и был поддержан Кабинетом Министров еще в июне 2021 года.

Отмечается, что к законопроекту были замечания в части льготных перевозок и компенсаций. Однако, как пояснил замминистра инфраструктуры, эти функции будут отнесены к полномочиям местных администраций.

Также был зарегистрирован альтернативный документ № 5705−1, основное отличие которого заключалось в передаче части полномочий из Мининфраструктуры к местным властям. Однако этот документ отклонили.

По материалам Економічна Правда
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