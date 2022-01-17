НБУ назвал главные причины девальвации гривны

Ослабление гривны в начале 2022 года спровоцировано несколькими весомыми факторами.

Главные причины девальвации гривны топ-чиновник НБУ назвал во время круглого стола «Каким будет 2022 год на валютном рынке», проведенного «Финансовым клубом».

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«В прошлом году курс преимущественно ревальвировал, и волатильность была очень низкой. И, видимо, все к этому привыкли, поэтому последние события смущают широкую общественность. Основная причина (девальвации. — Ред.) сейчас — это геополитика, это нагнетание напряженности на наших границах со стороны нашего северного соседа», — заявил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.

Другая веская причина — значительные бюджетные расходы во второй половине декабря. «Второй фактор менее значим, но он тоже есть — это сезонный всплеск спроса на иностранную валюту, связанный с ростом в декабре прошлого года бюджетных выплат. Тогда Минфин потратил 76 млрд грн», — отметил он.

Усиление спроса на валюту уже заставило НБУ ее продавать из резервов. «Мы продали с начала января более $ 880 млн. Резервы остаются на уровне более $ 30 млрд. Это неприятно, но это не есть что-то экстраординарное. В 2020 году в марте мы продали более $ 2 млрд, когда у нас был первый локдаун и началась ковидная история. И курс тогда девальвировал более чем на 4 гривны», — напомнил Алексей Лупин.

При этом на годовом интервале текущая девальвация не является «катастрофой». «То, что сейчас происходит на валютном рынке, — это неприятно, но это не катастрофа. Мы начали прошлый 2021 год с курсом 28,3 грн/$. С утра (25-го. — Ред.) курс на межбанке был 28,6 грн/$. То есть сейчас мы всего лишь на 30 копеек выше, чем были в январе прошлого года», — сказал Алексей Лупин.

Банкиры назвали еще несколько факторов ускорения девальвации. Для международных инвесторов беспорядки в Казахстане стали триггером для продажи активов всех стран «третьего мира». «Нерезиденты начали более активно выходить, — отметил начальник управления казначейских операций Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко. — В последнее время еще активно замечен „Нафтогаз“ с покупкой. Мы все знаем ситуацию с газом у нас в стране. Деньги от транзита постепенно уменьшаются, и они выходят на рынок нетто-покупателями».

«Что касается массового сегмента, то последнюю неделю наблюдается нетто-спрос на иностранную валюту. Это очевидно, почему так происходит, однако я могу заверить, что в банковской системе ситуация с депозитами абсолютно спокойная, — сказал начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов. — Часть клиентов реагирует на эту ситуацию, просто перекладывая часть текущих средств из гривны в валюту через удобные мобильные приложения».

Алексей Лупин отметил, что нужно изучать, «это отток депозитов или сезонное явление». «Мы тоже смотрим на эти цифры, но пока не видим таких угроз», — сказал представитель НБУ.

Усиленный спрос на валюту спровоцирован ростом негативных ожиданий. «С ноября, когда у нас был курс на уровне 26 грн/$, выросли практически на 10%. Это ощутимо для людей, которые видят это в достаточно короткий промежуток времени», — пояснил Юрий Гриненко.