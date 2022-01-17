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Ощадбанк снижает тариф на эквайринг

Ощадбанк снижает тариф на эквайринг

Начиная с 1 февраля 2022 года как для существующих, так и новых для клиентов Ощадбанка будет действовать единый тариф за предоставление услуг эквайринга в размере 1,8%.

Изменение тарифа на эквайринговое обслуживание действующим клиентам произойдет автоматически.

«Поддержка украинского бизнеса со стороны Ощада является комплексной. Мы предлагаем подключение POS-терминалов с программным РРО от ведущих разработчиков на рынке. Добавлен сервис фискализации в приложение ОщадPAY. Снижение тарифа на эквайринг – очередной шаг. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии безналичных платежей в Украине. Как один из ключевых игроков рынка эквайринга мы учитываем тренды развития платежного рынка и двигаемся в одном направлении вместе с НБУ, международными платежными системами и бизнесом», – отметил Антон Тютюн, член правления Сбербанка.

Тариф на подключение эквайринга с использованием приложения ОщадPAY, который является одновременно и терминалом и кассовым аппаратом в смартфоне, составляет 1,7% от суммы операции без дополнительных комиссий при зачислении платежей на счет в банке.

Ощад первым в Украине вместе с VISA в августе 2020 года запустил приложение для приема платежей в смартфоне ОщадPAY. В январе 2021 года в ОщадPAY появился новый функционал: сервис фискализации безналичных оплат и оплат наличными через программный РРО.

По материалам Finance.UA
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