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1 февраля в Украине заработают новые правила продажи пакетов в магазинах

1 февраля в Украине заработают новые правила продажи пакетов в магазинах

В Украине с 1 февраля вступают в силу нормы закона об ограничении обращения пластиковых пакетов (1489-IX), которые предполагают продажу больших пакетов по установленным минимальным ценам.

Теперь в магазинах, заведениях питания и сферы услуг пакеты для упаковки или транспортировки будут продаваться по ценам от 2 грн. Речь идет о больших пластиковых пакетах в форме рукава с дном и открытой горловиной со стенками толщиной более 50 микрометров.

Минимальные цены, согласно постановлению Кабмина от 20 декабря, составят:

  • 2 грн — за пакет без ручек и боковых складок;
  • 2,5 грн — пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
  • 3 грн — пакет с ручками и боковыми складками.

В то же время магазины могут продавать пакеты дороже, но не дешевле, чем установило правительство.

Следующий этап закона начнет действовать весной 2022 года.

«С 10 марта будет запрещено распространение в магазинах и заведениях общепита сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов», — написал депутат Киевского горсовета Константин Яловый.

Указанные упаковки и пакеты-«маечки» сейчас продаются в Украине в основном по 10 коп. за штуку. Их бесплатное распространение запрещено с 10 декабря 2021 года.

По материалам УБР
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