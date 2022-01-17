ПФУ назвал количество пенсионеров в Украине

В Украине за последние 10 лет на почти 3 млн человек уменьшилось количество пенсионеров и по состоянию на 1 января 2022 года их насчитывается 10 841 117 человек.
Об этом говорится в ответе на информационный запрос Укринформа.
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“По данным государственного статистического наблюдения формы 5-ПФ “Отчет о распределении пенсионеров по размерам назначенных месячных пенсий” численность пенсионеров, состоящих на учете в органах Пенсионного фонда Украины, составляла по состоянию на 01.01.2022 – 10 841 117 человек”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что количество пенсионеров в Украине составляло:
Таким образом, на 1 января 2012 года по 1 января 2022 года количество пенсионеров в Украине сократилось на 2 979 399 человек. Причины такого уменьшения в ПФУ не уточняют.
В то же время в ведомстве отмечают, что указанная форма государственного статистического наблюдения в течение 1 января 2015 — 1 января 2022 сформирована без данных по Автономной Республике Крым, г. Севастополю и по районам Донецкой и Луганской областей, которые временно оккупированы, и без получателей из числа внутренне перемещенных лиц, пенсия которым не выплачивается.
Данные по средним размерам назначенных месячных пенсий с целевой денежной помощью с учетом индексации различным категориям по состоянию на 01.01.2022:
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