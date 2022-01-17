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ПФУ назвал количество пенсионеров в Украине

ПФУ назвал количество пенсионеров в Украине

В Украине за последние 10 лет на почти 3 млн человек уменьшилось количество пенсионеров и по состоянию на 1 января 2022 года их насчитывается 10 841 117 человек.

Об этом говорится в ответе на информационный запрос Укринформа.

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“По данным государственного статистического наблюдения формы 5-ПФ “Отчет о распределении пенсионеров по размерам назначенных месячных пенсий” численность пенсионеров, состоящих на учете в органах Пенсионного фонда Украины, составляла по состоянию на 01.01.2022 – 10 841 117 человек”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что количество пенсионеров в Украине составляло:

  • по состоянию на 1 января 2021 – 11 130 954 человека;
  • на 1 января 2020 года – 11 334 730;
  • на 1 января 2019 – 11 470 405;
  • 1 января 2018 – 11 725 370;
  • 1 января 2017 – 11 956 198;
  • 1 января 2016 – 12 296 502;
  • 1 января 2015 – 12 147 189;
  • 1 января 2014 – 13 533 308;
  • 1 января 2013 – 13 639 739;
  • 1 января 2012 – 13 820 516.

Таким образом, на 1 января 2012 года по 1 января 2022 года количество пенсионеров в Украине сократилось на 2 979 399 человек. Причины такого уменьшения в ПФУ не уточняют.

В то же время в ведомстве отмечают, что указанная форма государственного статистического наблюдения в течение 1 января 2015 — 1 января 2022 сформирована без данных по Автономной Республике Крым, г. Севастополю и по районам Донецкой и Луганской областей, которые временно оккупированы, и без получателей из числа внутренне перемещенных лиц, пенсия которым не выплачивается.

Справка Finance.ua:

Данные по средним размерам назначенных месячных пенсий с целевой денежной помощью с учетом индексации различным категориям по состоянию на 01.01.2022:

  • по возрасту — 3 944,81 грн;
  • по инвалидности — 3 269,78 грн;
  • в случае потери кормильца — 3 730,71 грн;
  • по выслуге лет — 6 442,85 грн;
  • социальные пенсии — 1 955,65 грн;
  • пожизненное содержание судей — 90 822,18 грн.
По материалам Укринформ
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