У Google Assistant появилась новая функция

Голосовой помощник Google Assistant от компании Google отныне автоматически будет прекращать говорить после команды «стоп».
О новой функции сообщила пресс-служба компании в Твиттере.
«Полезное сообщение о новой функции Google Assistant. Хотите, чтобы ваш умный дисплей или динамик прекратил говорить? Просто скажите “стоп”. Голосовое обращение “Привет, Гугл” не требуется», – говорится в сообщении.
Engadget сообщает, что ранее пользователям порой требовалось некоторое время или несколько повторных попыток, чтобы привлечь внимание Google Assistant, чтобы он прекратил говорить.
Отмечается, что в Google над новой функцией работали минимум с прошлого года.
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