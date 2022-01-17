У Google Assistant появилась новая функция

Голосовой помощник Google Assistant от компании Google отныне автоматически будет прекращать говорить после команды «стоп».

О новой функции сообщила пресс-служба компании в Твиттере.

«Полезное сообщение о новой функции Google Assistant. Хотите, чтобы ваш умный дисплей или динамик прекратил говорить? Просто скажите “стоп”. Голосовое обращение “Привет, Гугл” не требуется», – говорится в сообщении.

Engadget сообщает, что ранее пользователям порой требовалось некоторое время или несколько повторных попыток, чтобы привлечь внимание Google Assistant, чтобы он прекратил говорить.

Отмечается, что в Google над новой функцией работали минимум с прошлого года.