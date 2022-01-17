Шмыгаль поручил Нафтогазу провести аудит контрактов на газ для населения

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил НАК «Нафтогаз Украины» закупить услуги по проведению аудита деятельности компании в части контрактов с фиксированными ценами на газ для населения.

Соответствующее протокольное решение на заседании правительства озвучил первый замминистра экономики Денис Кудин.

«Протокольное решение о деятельности НАК «Нафтогаз Украины» во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом. В целях надлежащего исполнения обязательств Украины, определенных в меморандуме об экономической и финансовой политике 8 ноября 2021 года… акционерному обществу «НАК «Нафтогаз Украины» осуществить закупку услуг, связанную с проведением независимого аудита международно признанной компанией», — сказал Кудин.

По его словам, аудит будет сосредоточен на определении того, насколько деятельность Нафтогаза и контракты с фиксированными ценами на газ для бытовых потребителей являются субсидированием населения и теплокоммунэнерго.

Кудин отметил, что при покупке услуг будет использоваться переговорная процедура.