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Рада приняла закон о внесении изменений в процедуру публичных закупок

Рада приняла закон о внесении изменений в процедуру публичных закупок

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона № 6273 о внесении изменений в раздел Х «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об публичных закупках» относительно особенностей применения переговорной процедуры закупки.

За соответствующий документ проголосовали 243 народных депутата.

Так, документ вносит изменения в раздел Х «Заключительные и переходные положения», предусматривающие применение переговорной процедуры закупки при закупке работ, необходимых для обеспечения строительства третьей очереди Днестровской ГАЭС в составе 5, 6 и 7 гидроагрегатов.

Также это касается реконструкции или услуг по ремонту КС «Диканька», «Долина-2», «Бердичев», «Красылов», «Комарно», «Ужгород», «Богородчаны», «Александровка», «Машевка», «Бильче-Волица», ГКС «Богородчаны» и других, которые предусматривают ремонты с заменой существующих газотурбинных двигателей на более современные.

Ожидается, что реализация законопроекта будет способствовать повышению уровня энергетической безопасности Украины, увеличению загрузки стратегических украинских производителей, а также поможет увеличить поступления в бюджет. Кроме того, привлечение оборудования отечественных производителей положительно скажется на снижении стоимости эксплуатации и тарифов для потребителей.

По материалам Укринформ
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