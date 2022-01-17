Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий января (инфографика)

25 января 2022 года Пенсионным фондом Украины согласно утвержденному графику завершено финансирование пенсий января.

Об этом говорится на сайте ПФ.

На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,6 млрд грн.

Обеспечено финансирование пенсий января на общую сумму 44,5 млрд грн.

Выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Напомним, пенсии и социальные выплаты незащищенным будут повышены с 1 марта. В Минсоцполитики подготовили проект постановления. Предлагается проиндексировать на 14%:

страховые пенсии, назначенные до 2019 года (при этом сумма повышения будет не менее 100 грн, а средний размер повышения составит около 500 грн);

пенсии военным (средний размер повышения составит 700 грн);