Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий января (инфографика)

25 января 2022 года Пенсионным фондом Украины согласно утвержденному графику завершено финансирование пенсий января.
Об этом говорится на сайте ПФ.
На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,6 млрд грн.
Обеспечено финансирование пенсий января на общую сумму 44,5 млрд грн.
Выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.
Напомним, пенсии и социальные выплаты незащищенным будут повышены с 1 марта. В Минсоцполитики подготовили проект постановления. Предлагается проиндексировать на 14%:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада увеличила лимит на беспошлинную доставку посылок из-за рубежаВчера, 15:04 - 4413 17
Венгрия предложила Украине мощности для импорта газаВчера, 16:15 - 1536 5
В транспорте Киева появится новый способ оплаты6 ч. назад - 1286 4
1 февраля в Украине заработают новые правила продажи пакетов в магазинах8 ч. назад - 2966 3
Как увеличат государственную помощь и пенсии с 1 марта: размеры выплатВчера, 16:00 - 2253 3
1 февраля в Украине заработают новые правила продажи пакетов в магазинах8 ч. назад - 2966 3
НБУ назвал главные причины девальвации гривны5 ч. назад - 2589 2
Межбанк: девальвация гривны продолжаетсяВчера, 18:20 - 1875
До 150 000 грн: самые высокооплачиваемые вакансии январяВчера, 17:00 - 1806
Межбанк: будет ли реальностью 29 гривен за доллар7 ч. назад - 1626
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР5 ч. назад - 179
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 743 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 550
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 743 3
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 2396 6