Wizz Air готовится поднять цены на билеты из-за роста убытков

Лоукостер Wizz Air предупредил, что его убытки в 4 квартале, вероятно, превысят убытки 3 квартала в 241,2 млн долларов из-за неопределенности относительно ограничений на передвижение в Европе в январе-марте 2022 года.

Об этом сообщает Reuters.

В авиакомпании заявили, что появление штамма коронавируса Omicron ударило по продажам во второй части третьего финансового квартала. Также ожидается, что на продажи повлияет неопределенность относительно путешествий в январе, феврале и части марта.

Глава Wizz Air добавил, что в краткосрочной перспективе цены на билеты возрастут из-за увеличения производственных затрат, цен на топливо, зарплат и нормативных изменений.

По словам гендиректора Йожефа Варади, Wizz Air сократила расходы и приобрела новые посадочные места, что означает, что у нее более сильная позиция, чтобы конкурировать с такими компаниями, как Ryanair и easyJet, как только наступит долгожданное восстановление.

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Он сказал, что авиакомпания увидела скачок спроса в Британии после того, как правительство объявило об ослаблении ограничений в понедельник.

«Мы ожидаем очень сильного восстановления спроса в ближайшие несколько месяцев», — сказал Варади.

По его прогнозам, рынок восстановится к лету этого года: тогда количество перелетов превысит на 50% показатели «доковидного» 2019 года в августе-сентябре.