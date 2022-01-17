Повышение зарплат медикам: Ляшко обратился к тем, кто не получил надбавку

Медицинские работники, которые в январе получили стандартный аванс, получат все необходимые надбавки в конце месяца вместе с заработной платой.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 26 января, который транслировался в Facebook.
«Сегодня наша главная цель, чтобы каждый медицинский работник в каждом уголке страны уже за январь получил гарантированную правительством рыночную заработную плату. Сразу хочу успокоить медиков, получивших в этом месяце стандартные авансы без повышения. Все начисления и надбавки будут выплачены в конце расчетного месяца вместе с заработной платой», – сказал Ляшко.
Напомним, с 1 января 2022 года зарплаты медиков выросли до 13,5 тысячи гривен для среднего медперсонала и 20 тысяч гривен – для врачей. Решение принял Кабмин.
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