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Повышение зарплат медикам: Ляшко обратился к тем, кто не получил надбавку

Повышение зарплат медикам: Ляшко обратился к тем, кто не получил надбавку

Медицинские работники, которые в январе получили стандартный аванс, получат все необходимые надбавки в конце месяца вместе с заработной платой.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 26 января, который транслировался в Facebook.

«Сегодня наша главная цель, чтобы каждый медицинский работник в каждом уголке страны уже за январь получил гарантированную правительством рыночную заработную плату. Сразу хочу успокоить медиков, получивших в этом месяце стандартные авансы без повышения. Все начисления и надбавки будут выплачены в конце расчетного месяца вместе с заработной платой», – сказал Ляшко.

Напомним, с 1 января 2022 года зарплаты медиков выросли до 13,5 тысячи гривен для среднего медперсонала и 20 тысяч гривен – для врачей. Решение принял Кабмин.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров принял постановление, которое предусматривает повышение базовой заработной платы медицинским работникам учреждений здравоохранения государственной и коммунальной собственности;
  • так, был установлен базовый уровень заработной платы для врачей и медицинских сестер. То есть медики, которые работают на полную ставку, не могут получать заработную плату меньше, чем указано в постановлении. При этом, упомянутый выше уровень заработной платы не является фиксированным и может быть увеличен руководителем медучреждения;
  • медики входят в ТОП-3 самых востребованных работодателями специалистов в июле 2021 года. По ссылке мы рассказывали, в каких странах предлагают работу украинским медикам и какие зарплаты там можно получить.

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Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Слово и Дело
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