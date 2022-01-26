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Со следующего года Lamborghini откажется от выпуска автомобилей исключительно с ДВС

Со следующего года Lamborghini откажется от выпуска автомобилей исключительно с ДВС

Компания Lamborghini объявила, что этот год станет последним, когда она выпускает автомобили исключительно с двигателями внутреннего сгорания. Начиная со следующего года, она будет предлагать все автомобили с электромоторами – начиная с гибридов и подключаемых гибридов. Генеральный директор компании также подтвердил, что первый полностью электрический автомобиль Lamborghini, скорее всего, будет четырёхдверным.

В течение долгого времени итальянский производитель суперкаров отвергал идею, что аккумуляторные электромобили могут быть альтернативным вариантом высокомощных автомобилей. В 2018 году главный технический директор Lamborghini Маурицио Реджиани сказал:

«Наша цель — создать суперспортивный автомобиль, а такие характеристики несовместимы с аккумуляторной батареей с точки зрения энергии и мощности».

Однако другие автопроизводители доказали, что электромобили могут быть мощными и быстрыми. Родительская компания Volkswagen создала электромобиль VW ID.R, который отлично проявил себя при прохождении гоночной трассы Нюрбургринга.

В результате в прошлом году Lamborghini наконец смирилась с происходящими в отрасли изменениями и подтвердила, что выведет на рынок полностью электрический автомобиль во «второй половине десятилетия». А теперь компания поделилась более подробными планами электрификации своего модельного ряда.

По материалам ITC.ua
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