Украина сократила долю долга в экономике за 2021 год

На конец декабря 2021 года государственный долг Украины составил 2,36 трлн грн, или 86,61 млрд долларов – это около 45,2% прогнозируемого ВВП страны.
Об этом сообщает Министерство финансов.
Совокупный государственный и гарантированный государством долг на конец 2021 года составил 2,67 трлн грн, или 97,95 млрд долларов. При этом отношение совокупного долга к ВВП снизилось до 51,1% (при условии номинального ВВП в 2021 году объемом 5,2 трлн грн.
Из всей суммы государственного долга 45% составляет внутренний долг (ОВГЗ), а 55% – внешний долг. Он состоит из кредитов международных финансовых организаций (24,7% от общей суммы государственного долга), еврооблигаций (26,5%) и другого внешнего долга.
Для сравнения, 2020 год Украина завершила с общей суммой долга в 2,6 трлн грн (90,25 млрд долларов). Из них 2,3 трлн грн составлял государственный долг (79,9 млрд долларов), то есть 53,9% к номинальному ВВП. То есть в 2021 году доля долга уменьшилась на 8,7 п. п.
В декабре государственный и гарантированный государством долг Украины увеличились в гривневом эквиваленте на 113,3 млрд грн. Рост произошел благодаря привлеченному финансированию от МВФ и МБРР и росту государственного внутреннего долга.
Доля государственного долга в национальной валюте по состоянию на конец декабря 2021 года составляет 40,0%.
В течение декабря Минфин провел 27 аукционов по размещению ОВГЗ, благодаря которым на финансирование бюджета поступило 74,9 млрд гривен. Платежи по погашению государственного долга за январь-декабрь 2021 года составили 441,1 млрд грн, платежи по обслуживанию – 150 млрд грн.
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