Какие возможности предоставляет ID-карта, содержащая электронную подпись гражданина

ID-карта, содержащая электронную подпись гражданина, является полноценным средством электронной идентификации личности.
Об этом Finance.ua узнал от Адвоката Права.
Как внести электронную подпись на чип ID-карты:
Для чего может потребоваться использование ID-карты с КЭП:
Чтобы пользоваться квалифицированной электронной подписью, нужен специальный картридер или смартфон с поддержкой технологии NFC, а также соответствующее программное обеспечение для платформ Windows, MacOS, Android или IOS.
При этом использование КЭП – безопасно, ведь ключи электронной подписи хранятся в специальном защищенном чипе на ID-карте, который имеет заключение государственной экспертизы в сфере криптографической защиты информации.
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