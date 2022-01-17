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Какие возможности предоставляет ID-карта, содержащая электронную подпись гражданина

Какие возможности предоставляет ID-карта, содержащая электронную подпись гражданина

ID-карта, содержащая электронную подпись гражданина, является полноценным средством электронной идентификации личности.

Об этом Finance.ua узнал от Адвоката Права.

Как внести электронную подпись на чип ID-карты:

  • это возможно как сразу после получения нового биометрического паспорта гражданина Украины, так и записать КЭП на ранее выданную ID;
  • сделать это можно в любом территориальном подразделении ГМС, независимо от места регистрации;
  • для записи КЭП на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который лично указывается владельцем ID-карты во время ее получения.

Для чего может потребоваться использование ID-карты с КЭП:

  • пользование электронными сервисами государственных органов;
  • получение административных и банковских услуг;
  • открытие бизнеса.

Чтобы пользоваться квалифицированной электронной подписью, нужен специальный картридер или смартфон с поддержкой технологии NFC, а также соответствующее программное обеспечение для платформ Windows, MacOS, Android или IOS.

При этом использование КЭП – безопасно, ведь ключи электронной подписи хранятся в специальном защищенном чипе на ID-карте, который имеет заключение государственной экспертизы в сфере криптографической защиты информации.

Справка Finance.ua:

  • с 5 февраля 2020 года услугу ГМС по внесению квалифицированной электронной подписи (КЭП) на бесконтактный электронный носитель (чип) ID-карты уже получили почти 33 тысячи украинцев, которые являются владельцами ID-карт;
  • услуга предоставляется бесплатно и по желанию и является доступной гражданам Украины, достигшим 18-летнего возраста;
  • срок действия сертификатов ключей КЭП составляет 2 года.
По материалам Finance.UA
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