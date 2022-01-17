Какие возможности предоставляет ID-карта, содержащая электронную подпись гражданина

ID-карта, содержащая электронную подпись гражданина, является полноценным средством электронной идентификации личности.

Об этом Finance.ua узнал от Адвоката Права.

Как внести электронную подпись на чип ID-карты:

это возможно как сразу после получения нового биометрического паспорта гражданина Украины, так и записать КЭП на ранее выданную ID;

сделать это можно в любом территориальном подразделении ГМС , независимо от места регистрации;

для записи КЭП на чип ID-карты понадобится PIN -код ( PIN 2), который лично указывается владельцем ID-карты во время ее получения.

Для чего может потребоваться использование ID-карты с КЭП:

пользование электронными сервисами государственных органов;

получение административных и банковских услуг;

открытие бизнеса.

Чтобы пользоваться квалифицированной электронной подписью, нужен специальный картридер или смартфон с поддержкой технологии NFC, а также соответствующее программное обеспечение для платформ Windows, MacOS, Android или IOS.

При этом использование КЭП – безопасно, ведь ключи электронной подписи хранятся в специальном защищенном чипе на ID-карте, который имеет заключение государственной экспертизы в сфере криптографической защиты информации.

Справка Finance.ua:

с 5 февраля 2020 года услугу ГМС по внесению квалифицированной электронной подписи ( КЭП ) на бесконтактный электронный носитель (чип) ID-карты уже получили почти 33 тысячи украинцев, которые являются владельцами ID-карт;

услуга предоставляется бесплатно и по желанию и является доступной гражданам Украины, достигшим 18-летнего возраста;