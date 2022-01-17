Компании вывели в 2021 году дивиденды за границу на $10 миллиардов — НБУ

В рамках репатриации дивидендов за 2021 год из Украины было выведено $10 млрд.

Об этом Национальный банк сообщил в комментарии порталу «Минфин».

По итогам 11 месяцев регулятор отчитался о выводе $7,5 млрд, поэтому на декабрь пришлось $2,5 млрд — пик оттока, — говорится в сообщении.

В НБУ уточнили, что за прошлый год на межбанке под дивиденды было куплено $4,1 млрд. $5,9 млрд вывели за счет собственной валюты.

Нам объяснили, что значительная часть дивидендов выплачена предприятиями горно-металлургического комплекса, что вызвано ростом доходов в данной отрасли. Однако Нацбанк не ждет, что компании ГМК смогут повторить такой успех и в этом году, поэтому прогнозирует сокращение общего объема дивидендов.

«Согласно текущему прогнозу, ожидается, что в I квартале 2022 года репатриация дивидендов останется высокой, однако в дальнейшем снизится. Прогноз на 2022 год — $5,7 млрд», — уточнили в Нацбанке.