В 2021 году госбюджет сведен с дефицитом 198 млрд

В декабре дефицит госбюджета составил 131,96 млрд грн, в 2021 году госбюджет сведен с дефицитом 197,9 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).
Согласно им, общий фонд госбюджета в декабре 2021 года сведен с дефицитом 110,15 млрд грн, дефицит общего фонда госбюджета за 2021 год в целом составил 168,85 млрд грн.
Как отметила ГКСУ, заимствования госбюджета в 2021 году составили 618 млрд грн (в том числе внешние – 208 млрд грн), тогда как в декабре прошлого года заимствования были на уровне 125 млрд грн (внешние – 50 млрд грн).
Погашения за прошлый год составили 441 млрд грн, в том числе по внешним обязательствам – 97,6 млрд грн. в декабре прошлого года погашения составили 29 млрд грн, в том числе по внешним обязательствам – 1,9 млрд грн, свидетельствуют данные Госказначейства.
Приватизация принесла в госбюджет-2021 5,097 млрд грн при плане 12,285 млрд грн, отметил ГКСУ.
При этом финансирование за счет средств Единого казначейского счета составило 12,5 млрд в прошлом году, из которых 10,3 млрд грн – в декабре.
Доходы госбюджета-2021 составили 1,296 трлн грн при плане в 1,281 трлн грн, в том числе по общему фонду – 1,084 трлн.
Расходы госбюджета в прошлом году составили 1,49 трлн грн при плане в 1,54 трлн грн, в том числе по общему фонду – 1,259 трлн.
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