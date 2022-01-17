В Украине реализуются 25 проектов в сотрудничестве с ЕИБ на €5,2 млрд – Минфин

По состоянию на 25 января 2022 года на стадии реализации в государственном секторе находится 25 проектов общим объемом 5,2 млрд евро в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“Проектный портфель ЕИБ в государственном секторе составляет 25 проектов общим объемом 5,2 млрд евро, еще 3 проекта общей стоимостью 570 млн евро находятся на стадии ратификации финансовых сделок”, – говорится в сообщении.

Начиная с 2004 года общий объем предоставленных Европейским инвестиционным банком финансовых ресурсов в Украине, как в государственном, так и частном секторе составляет более 7,5 млрд евро.

Совместные с Европейским инвестиционным банком проекты направлены на улучшение состояния автомобильных дорог Украины, модернизацию энергетической отрасли, развитие муниципальной, авиационной и железнодорожной инфраструктуры, развитие транспортной логистики, энергоэффективность общественных зданий в городах Украины, создание центров профессионального образования, поддержку малого и среднего бизнеса, восстановление социальной инфраструктуры Донецкой и Луганской областей и ряда других регионов Украины.