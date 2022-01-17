Рада планирует упростить механизм приобретения прав на земельные участки

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона об упрощении механизма приобретения прав на земельные участки с/х назначения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения положений относительно совершения нотариальных и регистрационных действий в процессе приобретения прав на земельные участки” (№ 6199) в первом чтении поддержали 249 депутатов.

Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, задачей законопроекта № 6199 является упрощение процедуры перехода права собственности на небольшие земельные участки сельскохозяйственного назначения, а также упрощение и удешевление процедуры приобретения права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения.

После принятия законопроекта во втором чтении будут внесены изменения в Земельный кодекс Украины, законы «Об аренде земли», «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений».

В министерстве объясняют, что процедура приобретения права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, которая действует на сегодня, является довольно сложной. Ведь она предусматривает проведение проверки нотариусом приобретателя такого права многочисленных требований законов к владельцу таких земельных участков. В среднем такая процедура длится 1-2 недели и увеличивает нотариальные расходы.

Особенно острой эта проблема является для продавцов и покупателей небольших земельных участков под садоводство и земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства, расположенных в границах населенных пунктов. Такие участки не имеют высокой стоимости, но имеют повышенные расходы при оформлении договора.