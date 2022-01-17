Что будет с кредитами и депозитами в начале 2022 года: прогноз банкиров

Спрос на кредиты домохозяйствам в Украине растет шесть кварталов подряд. Повышению спроса на ипотеку способствовали более низкие процентные ставки, а спрос на потребительские кредиты подогревают улучшение потребительских настроений и большие расходы домохозяйств на товары длительного потребления.

Об этом свидетельствуют данные «Опроса об условиях кредитования» Национального банка Украины за I квартал 2022 года.

Опрос зафиксировал оптимистичные настроения банков относительно ключевых показателей кредитования в 2022 году: 79% респондентов ожидают роста объема корпоративного портфеля, а 92% – объема займов домохозяйствам.

Читайте также: Нацбанк планирует повысить учетную ставку до 11% — Рожкова

Банки прогнозируют, что качество кредитного портфеля улучшится, в частности у крупных банков повысится качество кредитов домохозяйствам.

«Текущий опрос зафиксировал рекордное повышение спроса на корпоративные кредиты за всю историю наблюдений», — говорится в сообщении.

Финучреждения планируют наращивать объемы фондирования: 63% респондентов ожидают увеличения объемов средств домохозяйств и 71% – предприятий. Однако отдельные крупные банки прогнозируют уменьшение объемов обязательств корпораций.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.