Что будет с кредитами и депозитами в начале 2022 года: прогноз банкиров

Спрос на кредиты домохозяйствам в Украине растет шесть кварталов подряд. Повышению спроса на ипотеку способствовали более низкие процентные ставки, а спрос на потребительские кредиты подогревают улучшение потребительских настроений и большие расходы домохозяйств на товары длительного потребления.
Об этом свидетельствуют данные «Опроса об условиях кредитования» Национального банка Украины за I квартал 2022 года.
Опрос зафиксировал оптимистичные настроения банков относительно ключевых показателей кредитования в 2022 году: 79% респондентов ожидают роста объема корпоративного портфеля, а 92% – объема займов домохозяйствам.
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Банки прогнозируют, что качество кредитного портфеля улучшится, в частности у крупных банков повысится качество кредитов домохозяйствам.
«Текущий опрос зафиксировал рекордное повышение спроса на корпоративные кредиты за всю историю наблюдений», — говорится в сообщении.
Финучреждения планируют наращивать объемы фондирования: 63% респондентов ожидают увеличения объемов средств домохозяйств и 71% – предприятий. Однако отдельные крупные банки прогнозируют уменьшение объемов обязательств корпораций.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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