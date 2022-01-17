НКРЭКУ оштрафовала 4 операторов системы распределения электроэнергии на 595 тысяч

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала четырех операторов системы распределения (ОСР) электроэнергии на 595 тыс. грн из-за жалоб на своевременность предоставления услуг по подключению к сети.
Об этом сообщает НКРЭКУ.
Согласно сообщению, регулятор провел проверки предприятия по эксплуатации электрических сетей «Центральная энергетическая компания», Укрзализныцю, «ДТЭК Одесские электросети» и Черкассыоблэнерго.
«Регулятор в ходе заседания 25 января 2022 года принял решение применить штрафы на общую сумму 595 тыс. грн к указанным компаниям и обязать этих лицензиатов устранить выявленные во время проверки нарушения и уведомить об этом потребителя», — говорится в сообщении комиссии.
Отмечается, что основными нарушениями по результатам проверок является нарушение обязанности предоставлять услуги по присоединению электроустановки заказчика к системе распределения электрической энергии своевременно, в полном объеме и в срок.
Напомним, 11 января НКРЭКУ оштрафовала оператора системы распределения «ДТЭК Киевские региональные электросети» на 425 тыс. грн за нарушение лицензионных условий.
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