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ДТЭК Ахметова вложил более 2 млрд грн и увеличил добычу газа на 12%

ДТЭК Ахметова вложил более 2 млрд грн и увеличил добычу газа на 12%

В 2021 году компания «ДТЭК Нефтегаз» Рината Ахметова инвестировала в разработку месторождений свыше 2 млрд грн и увеличила добычу газа на 12%, до 2,06 млрд куб. м.

Компания завершила строительство 4 новых скважин и провела капитальный ремонт 7 скважин действующего фонда.

«Системные инвестиции и внедрение новейших, ранее недоступных в Украине технологий позволяет нам из года в год наращивать газодобычу и оставаться лидером отрасли. По итогам 2021 года мы установили новый рекорд по добыче газа для частного сектора, а в 2022 году мы планируем удвоить наши инвестиции. Это позволит компании увеличить добычу в последующие годы», — прокомментировал генеральный директор «ДТЭК Нефтегаз» Игорь Щуров.

В сентябре, с опережением сроков строительства, компания ввела в эксплуатацию блочную холодильную установку на Мачухском месторождении, а месяцем позже внедрила первую в Украине интегрированную модель цифровых двойников месторождений, полностью оцифровав Семиренковское месторождение.

Также «ДТЭК Нефтегаз» первым в Украине применил глубинные видеокамеры для обследования стволов скважин.

Как сообщалось, компания «ДТЭК Энерго» впервые в Украине применила ряд цифровых технологий на шахте «Юбилейная» (Днепропетровская область) с целью повышения безопасности шахтеров.

По материалам РБК-Украина
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