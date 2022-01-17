В НКЦБФР рассказали, к чему приведет объединение банковского сектора и рынка капитала в 2022-м

В 2022 году в украинские банки придут новые клиенты, которые станут не только вкладчиками, но и инвесторами.

Об этом в ходе форума The Banking 50 рассказал руководитель НКЦБФР Руслан Магомедов.

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По словам главы НКЦБФР, благодаря объединению банковского сектора и рынка капитала в рамках создания новых продуктов для онлайн-инвестиций в ценные бумаги количество инвесторов в Украине в 2022 году резко возрастет.

Так, Руслан Магомедов прогнозирует появление в 2022-м стартапов и «новых великих свершений», а также ожидает экономического подъема на фоне «роста рынка в геометрической прогрессии».

По его словам, в текущем году в банки придут новые клиенты, которые станут не только вкладчиками, но и инвесторами.

Стоит отметить, что отечественные банки и брокеры начали предлагать новые мобильные решения для инвесторов, позволяющие торговать акциями зарубежных корпораций и облигациями внутреннего госзайма.

В частности, в середине текущего месяца, после двухнедельного тестирования «Альфа-Банк» запустил мобильное приложение для инвестиций, позволяющее частным инвесторам осуществлять торговлю акциями иностранных компаний: все расчеты при сделках осуществляются в украинской национальной валюте.

Кроме того, приобретать акции из списка S&P500, как ожидается, вскоре смогут клиенты monobank, который уже запустил бета-тестирование соответствующего приложения.

Платформы для онлайн-торговли ОВГЗ с мгновенными гарантированными расчетами, в том числе и мобильные приложения, уже запустили или планируют запустить ведущие игроки рынка и крупные торговцы ценными бумагами.