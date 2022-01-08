Ликвидность банковского сектора выросла до почти 250 млрд гривен — Данилишин

Объем работающих корпоративных кредитов банков в ноябре увеличился на 23 млрд. гривен, работающих кредитов физическим лицам – на 7,4 млрд. гривен.
Об этом сообщил Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.
Ключевым фактором роста работающего портфеля кредитов банков стало наращивание гривневого и валютного кредитования бизнеса (+10 млрд. и +13 млрд. гривен за месяц в соответствии с действующими кредитами в гривневом эквиваленте) и гривневого кредитования физических лиц.
Как отметил Данилишин, банки продолжали уменьшать неработающую задолженность по кредитам клиентов, прежде всего корпоративного сегмента (на 16 млрд. гривен за месяц, из которых 15,3 млрд. – в иностранной валюте в гривневом эквиваленте).
Неработающие кредиты физическим лицам в гривне увеличились в ноябре на 0,5 млрд. гривен, что составляет около 7% от общего прироста портфеля гривневых кредитов для этой категории заемщиков (+7,4 млрд. гривен за месяц). В целом, доля неработающих кредитов банков по состоянию на 01.12.2021 снизилась до 30,5% от общего объема кредитного портфеля банков, что почти в 1,5 раза меньше, чем в начале 2021 года (44%).
Ликвидность банковского сектора (в виде средств на корсчетах и в депозитных сертификатах НБУ) выросла до почти 250 млрд. гривен. Этому способствовало активное уменьшение остатка средств на казначейском счете Правительства в последнюю неделю 2021 года и первую неделю 2022 года. Кроме того, Национальным банком путем проведения тендера по поддержанию ликвидности банков было предоставлено банкам 4,2 млрд. (30.12.21) и 0,5 млрд. гривен (06.01.2022) на срок 29 дней по ставке 10%. Избыток ликвидности удерживал ставки межбанковского рынка на уровне, близком к нижней границе ставок по операциям НБУ (депозитные сертификаты овернайт) – 8%.
Характерно, что объем работающих корпоративных кредитов банков (во всех валютах) практически равен объему вложений банков в государственные ценные бумаги (531,7 млрд. на 01.12.2021 и 539,7 млрд. гривен на 10.01.2022 соответственно). Это свидетельствует о значительном потенциале банков к увеличению кредитования бизнеса и необходимости актуализации стимулов банковской деятельности в направлении усиления их аппетита к кредитным рискам.
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