Нацбанк планирует поднять учетную ставку до 11% — Рожкова

В марте 2022 года Национальный банк Украины планирует повысить учетную ставку на 100 базисных пунктов — с 10% до 11% годовых.

Об этом сообщила первая замглавы председателя НБУ Екатерина Рожкова в ходе форума The Banking 50 в Киеве.

Читайте также: НБУ начинает тестирование украинских банков

«Большинство членов монетарного комитета и членов правления проголосовали за то, что поднимаем на 1 п.п., а потом, возможно, в марте еще на 1 п.п. Я говорю „возможно“ потому, что объективно ситуация меняется и действительно могут быть разные внешние и внутренние факторы», — сказала она.

При этом Рожкова не исключила, что повышение учетной ставки не состоится опять-таки из-за влияния определенных факторов, но по состоянию на сегодня «такая необходимость существует».

Напомним, 20 января правление Национального банка повысило учетную ставку с 9% до 10% годовых. По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, это было необходимо «для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до 5%».

В то же время прогнозный показатель инфляции на 2022 год был увеличен с 5% до 7,7%. Это связано с высокими ценами на энергоносители, показателем инфляции в других странах и ростом потребительского спроса населения.