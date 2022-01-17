0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 514 0

Нацбанк планирует поднять учетную ставку до 11% — Рожкова

Нацбанк планирует поднять учетную ставку до 11% — Рожкова

В марте 2022 года Национальный банк Украины планирует повысить учетную ставку на 100 базисных пунктов — с 10% до 11% годовых.

Об этом сообщила первая замглавы председателя НБУ Екатерина Рожкова в ходе форума The Banking 50 в Киеве.

Читайте также: НБУ начинает тестирование украинских банков

«Большинство членов монетарного комитета и членов правления проголосовали за то, что поднимаем на 1 п.п., а потом, возможно, в марте еще на 1 п.п. Я говорю „возможно“ потому, что объективно ситуация меняется и действительно могут быть разные внешние и внутренние факторы», — сказала она.

При этом Рожкова не исключила, что повышение учетной ставки не состоится опять-таки из-за влияния определенных факторов, но по состоянию на сегодня «такая необходимость существует».

Напомним, 20 января правление Национального банка повысило учетную ставку с 9% до 10% годовых. По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, это было необходимо «для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до 5%».

В то же время прогнозный показатель инфляции на 2022 год был увеличен с 5% до 7,7%. Это связано с высокими ценами на энергоносители, показателем инфляции в других странах и ростом потребительского спроса населения.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.