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НБУ начинает тестирование украинских банков (список)

НБУ начинает тестирование украинских банков (список)

Национальный банк Украины утвердил техническое задание для проведения ежегодной оценки устойчивости в 2022 году и определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование, являющееся ее составляющей.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Оценка устойчивости будет осуществляться по состоянию на 01 января 2022 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review – AQR) для 71 финансового учреждения, имеющего банковскую лицензию. Традиционно для стресс-тестирования было выбрано 30 крупнейших банков, отобранных по критериям: размер активов, взвешенных на риск, объем привлеченных депозитов от домохозяйств и чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам (с весом 40%, 50% и 10% соответственно).

Однако принято решение, что в этом году Национальный банк не будет стресс-тестировать банки, которые дважды подряд продемонстрировали свою устойчивость к неблагоприятным событиям. Поэтому стресс-тестирование будут проходить только те финучреждения, которые по результатам последних двух оценок устойчивости имели повышенные необходимые уровни достаточности капитала или же попали в список впервые.

Банки, которые будут проходить стресс-тестирование в 2022 году:

  • Ощадбанк;
  • Укрэксимбанк;
  • Укргазбанк;
  • Альфа-Банк;
  • Сбербанк;
  • Кредобанк;
  • Правэкс Банк;
  • Банк Форвард;
  • Банк Пивденный;
  • ТАСкомбанк;
  • Универсалбанк, полный список на сайте регулятора по ссылке
По материалам Finance.UA
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