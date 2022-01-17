НБУ начинает тестирование украинских банков (список)

Национальный банк Украины утвердил техническое задание для проведения ежегодной оценки устойчивости в 2022 году и определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование, являющееся ее составляющей.
Об этом говорится на сайте НБУ.
Оценка устойчивости будет осуществляться по состоянию на 01 января 2022 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review – AQR) для 71 финансового учреждения, имеющего банковскую лицензию. Традиционно для стресс-тестирования было выбрано 30 крупнейших банков, отобранных по критериям: размер активов, взвешенных на риск, объем привлеченных депозитов от домохозяйств и чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам (с весом 40%, 50% и 10% соответственно).
Однако принято решение, что в этом году Национальный банк не будет стресс-тестировать банки, которые дважды подряд продемонстрировали свою устойчивость к неблагоприятным событиям. Поэтому стресс-тестирование будут проходить только те финучреждения, которые по результатам последних двух оценок устойчивости имели повышенные необходимые уровни достаточности капитала или же попали в список впервые.
Банки, которые будут проходить стресс-тестирование в 2022 году:
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